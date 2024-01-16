未回應是否已向總統請辭 陳揆：行政團隊將按慣例提出總辭

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對於傳出選後當天已向總統蔡英文請辭，行政院長陳建仁16日受訪時僅表示，因應新的國會民意，行政團隊將按照憲政慣例提出總辭，希望新國會能跟未來行政團隊繼續合作，繼續盡心盡力，做好福國利民工作。對於是否請辭、以及會不會看守到520等議題並未正面回應。

陳揆16日出席112年鳳凰獎楷模表揚典禮，做出上述回應。他還說，要再一次感謝第一線的所有選務人員以及全體國民，共同完成了這一項選舉，為台灣的民主寫下了新的一頁，而且也讓全世界都再一次看到台灣民主的蓬勃發展。

對於新總統賴清德承諾高端合約要公開，不過現在大選都過了還沒有公開，被質疑是騙選票？院長是否給出公開合約的時間點？

陳揆說，政府單位已經有多次對外說明，他也在立法院的臨時會當中，跟所有的委員以及全國人民報告，政府的立場是希望能夠盡快地來公布跟高端的這個合約，當然政府也一定要採取一定的步驟，來維持政府的誠信。在這一部分，衛福部已經繼續再跟高端密切地聯絡當中，相信不久就會有很好的結果。

針對諾魯斷交事件，陳揆說，台灣一直珍惜跟諾魯的友誼，台灣也一直協助諾魯的人民跟政府在各方面的發展，但是很可惜的，諾魯在中共的利誘之下，做出了對於不利於這個雙方人民以及地區穩定的這樣的一個決定，我們感到相當地遺憾。

陳揆說，同時也可以看到，中國持續站在國際社會的對立面，不斷地打壓台灣的外交空間；然而，我們會持續努力，對於邁向全球的決心跟意志，絕對不會受到任何的打壓，我會繼續跟理念相同的國家來合作，為我們整個區域的和平，還有全球的繁榮發展貢獻我們的心力。