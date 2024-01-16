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嘉里大榮斥資逾14億 打造醫藥冷鏈物流新據點

嘉里大榮董事長沈宗桂、嘉里控股公司主席郭孔華16日出席汐止物流中心啟用典禮。圖／嘉里大榮
嘉里大榮董事長沈宗桂、嘉里控股公司主席郭孔華16日出席汐止物流中心啟用典禮。圖／嘉里大榮

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嘉里大榮（2608）汐止物流中心今（16）日啟用，投資逾14億元建置地上4層銀級綠建築物流廠，其中1、2樓「常溫物流中心」、3樓「醫藥配送中心」將於今日啟用，4樓「醫藥冷鏈物流中心」預計8月啟用，將創造450個就業機會。

嘉里大榮董事長沈宗桂表示，物流業是支撐產業鏈重要一環，嘉里大榮汐止物流中心的開幕，不僅是集團的一個新里程碑，更象徵嘉里大榮對全民醫藥福祉及客戶服務的承諾。

嘉里大榮汐止物流中心位於大台北生技與科技產業鏈中樞，具有產業發展優勢，新北市府與國產署攜手合作招商，由嘉里大榮以最高規格成功標下新北市汐止區長安段乙種工業區用地，規劃引進生技冷鏈技術及智慧物流，發展北北基生技物流園區，提供醫藥生技產業運送及倉儲服務。

汐止物流中心總樓地板面積8,695.69坪，符合綠建築及智慧建築規範，屋頂設置太陽能板，年發電度數約452,555度，其中1至2樓為製造及民生消費產品配送中心，3樓為生技醫藥相關產業配送，4樓設置整合物聯網（IoT）應用高密度的自動化儲存系統及自主移動機器人（AMR）搬運機，提供醫藥GDP恆溫倉儲，將做為疫苗、民生用藥、醫藥生技產業所需物流服務。

嘉里大榮汐止物流中心今日啟動典禮，由沈宗桂與新北市副市長劉和然共同剪綵，參與貴賓還包括投資台灣事務所營運長陳明珠、國產署署長曾國基、嘉里控股公司主席郭孔華、新北經發區長何怡明等。

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