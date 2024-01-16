日本石川強震 台新銀捐款2,000萬日圓

日本北陸地區石川縣能登半島遭受規模7.6強震重創，造成當地人民重大生命及財產損失。台新銀行16日宣布捐款2,000萬日圓，為當地未來的重建之路盡一份心力，盼日本受災民眾能儘早日重建家園。
台日關係緊密，每逢重大災難發生，經常於需要時刻彼此伸出援手。台新銀行表示，對此次強震罹難者深表哀悼，也盼日本石川災民能早日度過困境。
本於友好、關懷精神並善盡企業社會責任，台新銀捐款2,000萬日圓，以協助救災及重建，儘早恢復正常生活，日本人民加油。
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！
日本北陸地區石川縣能登半島遭受規模7.6強震重創，造成當地人民重大生命及財產損失。台新銀行16日宣布捐款2,000萬日圓，為當地未來的重建之路盡一份心力，盼日本受災民眾能儘早日重建家園。
台日關係緊密，每逢重大災難發生，經常於需要時刻彼此伸出援手。台新銀行表示，對此次強震罹難者深表哀悼，也盼日本石川災民能早日度過困境。
本於友好、關懷精神並善盡企業社會責任，台新銀捐款2,000萬日圓，以協助救災及重建，儘早恢復正常生活，日本人民加油。
您可能感興趣的話題
留言討論
本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。