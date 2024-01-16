東協外長將於1／29齊聚寮國 開會商定今年議程

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東協（ASEAN）外長將於1月29日在寮國瑯勃拉邦舉行決策會議，討論並商定東協今年的議程。

據泰國公視原因泰國外交部消息報導，寮國曾於2004年和2016年擔任東協輪值主席國，並在2024年再次成為主席國。據悉，數百名記者已登記報名寮國舊首都瑯勃拉邦的東協決策會議。

東協外長們原定提前一天抵達當地，並在1月29日首先花半天舉行3個小時的會議。東協高級官員預計將有一天半的時間來討論他們所關切的計畫，並為各國元首準備年度議程。

屆時，外長們將舉行2次會議，每次會議持續90分鐘。第1次會議將重點討論東協事務，寮國將概述擔任2024年東協輪值首席國期間要實現的目標。據一位知情外交消息人士透露，第2次會議將集中討論區域和國際問題。

2長會議結束後，寮國副總理兼外長科馬西（Saleumxay Kommasith）將立即召開記者會。寮國在擔任主席期間，將加強東協的互聯互通和復原力。

科馬西近期透露，寮國計畫在決策會議提交9項優先事項。前5個領域屬於「互聯互通」（connectivity），包括經濟一體化和相互連結、打造包容性和可持續的未來、未來數位化的轉型，以及促進東協文化和藝術的包容性和可持續性。復原力支柱下的其他4個領域則將制定策略計畫，補充東協共同體2045年願景、促進東協中心地位、促進環境合作、關注婦女和兒童以及解決健康問題。

在區域安全方面，首要議程項目是落實5點和平共識（5PC），該共識因緬甸軍政權與抵抗力量之間的激烈戰鬥而陷入停滯。 2021年2月政變後，東協制定了5PC作為和平計畫，尋求以緬甸為主導的和平包容解決方案。

事實上，新任東協特使基蒂孔（Alounkeo Kittikoun）近日訪問緬甸，與緬甸外交高官和民族武裝組織利益相關者代表舉行會談，目的在於推動陷入停滯的5項議程，尤其是在人道主義援助和包容性對話方面。