外資大逃殺狂賣451億元 法人：指數將下探季線支撐

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盤後》外資狂賣451億元 三大法人1/16賣超台股481.58億元

台股今(16)日重挫199點，外資瘋狂大逃殺，自營商也站在賣方，僅投信小買超。外資等三大法人周二（1/16）合計賣超台股481.58億元，包括外資與陸資賣超451.07億元；投信法人買超7,700萬元；自營商自行買賣部分係買超17.07億元，避險部分係賣超48.35億元，合計單日賣超31.28億元。

美股休市，台股因市場憂慮政經情勢不穩，加上Fed官員示警：若太早降息，通膨率恐如翹翹板波動，市場對美降息時間再度出現不確定等因素下，台股、匯市今（16）日上演股匯雙殺戲碼。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今日盤勢明顯回檔，創下元月的相對低點，在大跌的過程中，量能增加，台股相對弱勢，在未站回5日線之前，指數將下探季線支撐。

華南投顧董事長儲祥生表示，台股電子股包括人工智慧（AI）題材、散熱都已漲多，短線可先考慮落後補漲標的。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，台股多頭格局不變，可增持相對低評價、財務體質優的高股利配發個股，包括回檔整理的AI下游組裝及零組件、IC設計、PC零件個股、落後半導體景氣復甦的半導體設備個股等。

（工商時報 數位編輯）

台股大跌199點收17,346點 8大類股全倒

美國股市因馬丁路德紀念日休市，但美股期貨電子盤下挫，亞股走低，加上新台幣兌美元匯率大貶，台股今天早盤重挫逾200點，盤中跌勢收斂，但尾盤再下殺，終場重挫199.95點，以17,346.87點作收，跌破17,400點，8大類股終場盡墨。

台股加權指數終場收在17,346.87點，下跌199.95點，跌幅1.14%，成交值新台幣3,082.08億元。

觀察晶圓代工雙雄走勢，台積電早盤下挫7元至579元，雖然盤中翻紅，但午後再跌，收在580元，下跌6元，跌幅1.02%；聯電則收在平盤50.8元。光學鏡頭供應商大立光收2,580元，下挫0.58%。

神盾決定以價值47億元的現金及股票，取得乾瞻科技100%股權，除神盾以漲停價162.5元作收，也帶動矽智財（IP）概念股逆勢上漲，智原上揚4.37%，收在429.5元。

CPO封裝光學元件概念股創威盤中大漲6.26%，終場收在48.3元，小漲0.84%；台聯電則收76.4元，下挫1.16%。

兩岸關係再成議題，台塑、南亞、台化、台塑化股價走低，分別收跌2.52%、2.83%、4.52%、4.35%；觀光餐旅族群六福下挫3.1%、國賓大跌5.12%、雄獅收黑4.85%。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，外資昨天賣超台股，加上今天美股期貨電子盤也下跌，亞股表現普遍不佳，影響台股表現。

儲祥生指出，總統大選後台股看基本面，但首先還是要觀察美股，畢竟美股在去年11、12月大漲，帶動台股強漲，外資加碼4,000多億元；現在美股盤整，台股也陷入整理格局。

他直言，美股去年漲太多，即便今年要反映降息利多，但近期公布財報不理想，美股也跟著稍微回檔一下，不過下檔仍有支撐。台股電子股去年年底也漲多，包括人工智慧（AI）題材、散熱都已漲多，短線可先考慮落後補漲標的。

(中央社)

台股未回5日線前 將探季線支撐

外資昨日在台股由買轉賣，加上台諾斷交增添兩岸矛盾，今日台積電(2330)轉跌失雙線，拖累權值股與電子族群士氣，而金融、鋼鐵、航運、觀光等傳產類股也持續走弱，使得台股早盤一度重挫209點、下殺至17337.58點；雖午間台積電企圖翻紅，加上面板雙虎、文曄(3036)等電子通路股及奇鋐(3017)等部分AI指標股強勢助攻，一度將大盤跌點縮減至約百點，無奈台積電、聯發科(2454)、芯鼎(6695)、宏碁(2353)、光寶科(2301)等臨收又遭空頭突襲，使得指數急墜，終場集中市場大跌199.95點、收17,346.87點，總成交值放大至3,082.09億元；櫃買市場跌0.83點、收232.18點，總成交值789.12億元，分別丟失5日線、月線。

新台幣兌美元上半場也貶值1.73角、暫收31.388元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今日盤勢明顯回檔，創下元月的相對低點，在大跌的過程中，量能增加，台股相對弱勢，在未站回5日線之前，指數將下探季線支撐。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，由整年度來看，今年上半年低基期復甦看法不變，下半年將逐步全面復甦，2023年台股主要是由Cloud AI帶動，預期進入2024年下半年將交棒給Edge AI啟動多方行情，配合聯準會降息釋出資金活水，資金行情有機會配合獲利復甦及企業獲利堆疊成長，重新啟動評價上修行情。

尹乃芸指出，CES消費性電子展新品齊發，可望帶動電子股人氣回溫，晶圓龍頭大廠法說即將登場，所釋出的展望與營收數據將成為市場風向球，加上台灣11月景氣燈號重回黃藍燈之上，台股多頭格局不變。

尹乃芸建議，不妨考慮降低高評價個股，增持相對低評價、財務體質優的高股利配發個股，包括回檔整理的AI下游組裝及零組件、IC設計、PC零件個股、落後半導體景氣復甦的半導體設備個股等。

(時報資訊 郭鴻慧)