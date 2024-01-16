台積電有危險？韓媒曝台灣大選結果撼動晶片業

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【中時新聞網 邱怡萱】總統大選上周六(13日)結束，由民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴勝出，韓媒撰文指出，此次大選結果，引發市場對全球供應鏈潛在影響的擔憂，有分析師看好南韓半導體產業將受惠。

韓媒The Korea Herald報導，南韓兩家領先的半導體製造商三星電子和SK海力士，正在評估選舉結果對全球代工市場的影響。專家分析，陸美圍繞台灣的競爭不斷升級，加上經濟制裁加強引發地緣政治風險，以及台積電未來業務策略可能發生的變化，都將是關鍵變數。

部分市場專家和業內消息人士認為，南韓將從中美之間緊張的關係中受益，他們預期大陸可能會加大對台灣半導體製造商的全面壓力，在這種情況下，全球企業可能會更喜歡南韓晶片製造商，以避免供應風險。

一位不願透露姓名的行業消息人士說，如果大陸動用經濟、外交和軍事手段向台灣施壓，將會為需要供應尖端晶片的全球企業帶來風險，全球公司最終將轉單南韓；現代汽車證券分析師Jung Jin-soo也預估，目前大陸晶片進口集中在台灣，未來可能會開始轉向南韓作為供應商。

但也有專家擔憂，如果陸美競爭的程度超出目前水平，緊張情勢將會蔓延到南韓。

值得關注的是，台灣目前在晶片領域具有很強的競爭力。根據市場研究公司Trend Force數據，截至今年第三季，台積電的市占率為57.9%，以壓倒性優勢拉大與三星12.4%的差距。