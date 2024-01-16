中國內蒙出土重稀土白雲釔鋇礦 全球首次發現

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內蒙古科技廳獲悉，在包頭白雲鄂博發現一種全新結構重稀土新礦物－白雲釔鋇礦，這也是世界上首次發現的氟碳酸鹽重稀土新礦物。

中國科技日報15日報導，國家自然科學基金委重大研究計畫「戰略性關鍵金屬超常富集成礦動力學」集成項目2023年度進展報告會近期閉幕，會中宣布上述研究成果。

報導說，這是中國科學院院士李獻華主持的「白雲鄂博超大型REE-Nb礦床的時空演化與資源量」重要創新成果之一，由中國地質大學（北京）、包鋼集團和中國科學院地質與地球物理研究所合作完成。

這項發現同時獲得國際礦物學協會—新礦物命名及分類委員會全票批准通過，批准號IMA 2023-084。

據了解，白雲釔鋇礦發現於白雲鄂博深部岩芯礦，是一種化學成分組成全新、晶體結構全新的新礦物，含有釔、鏑、釓、鉺、鎦等重稀土元素。

李獻華表示：「白雲釔鋇礦是一種全新結構和全新成分的新礦物，也是世界上首次發現的氟碳酸鹽重稀土新礦物。」

白雲鄂博礦床中，重稀土元素的蘊藏和儲存及資源前景是個重要的科學議題，也是對礦區重稀土礦藏的重大突破，同時也提供礦物學證據和新的認識。

自2022年以來，白雲鄂博每年發現一種新礦物的速度，不斷刷新各界對自然界礦物多樣性的認知。

李獻華表示，白雲鄂博是個寶藏，比人們想像得更富有，新礦物發現對白雲鄂博礦床成因研究至為關鍵，更豐富白雲鄂博礦物資料庫，為未來深入研究白雲鄂博礦形成過程和元素富集機制，提供絕佳參考方法。

據悉，自1959年以來，白雲鄂博共發現18種新礦物，約占中國發現新礦物總數的10%，也是中國發現新礦物最多的礦床。