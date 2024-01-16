AIT主席羅森伯格：對諾魯的決定 感到失望

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美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）隨行美國選後代表團拜會黨政高層，16日針對諾魯決定與中華民國斷交一事，表示「感到失望」，2758號決議沒有決定台灣地位、沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義參與聯合國體系空間。

諾魯在總統大選後第一天，宣布與中華民國斷交。外事單位獲悉，諾魯以聯合國2758號決議及一中原則等，作為斷交的理由。外交部表示，為維護國家尊嚴與主權，台灣決定終止與諾魯共和國外交關係。

羅森伯格的國際媒體座談中表示，中國大陸在爭取建交時做出承諾，卻經常沒有落實，美國將持續深化拓展與台交往，加強彼此利益與價值，同時持續支持台灣有意義地參與國際社會。

民進黨候選人賴清德於13日總統大選中勝選，AIT為美國國務院發言人辦公室發送恭賀詞，並表示美國致力維持台海的和平穩定，並確保分歧在不受脅迫與壓力的情況下，以和平方式解決。美方設定的台美關係為非官方關係，基於《台灣關係法》、三個聯合公報及六項保證的「一中政策」。美國聯邦眾議院先前通過「台灣國際團結法案」，該法案主張聯合國大會第2758號決議不涉及台灣，將致力對抗中國試圖在國際組織扭曲關乎台灣事宜的行徑。

美方也在選後立即派出代表團訪台，對外表示「遵循先例」，成員包括前國家安全顧問哈德利（Stephen J. Hadley）及前副國務卿史坦伯格（James B. Steinberg），羅森伯格一同隨行。

羅森伯格16日表示，2758號決議沒有決定台灣地位、沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣有意義參與聯合國體系空間，她也強調，很失望看到有人引用2758號決議當作與台灣斷交理由，並不符合國際期待。