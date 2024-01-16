御頂啟動2.0轉型計畫 今全年營收可望倍增 且獲利可期

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2023年完成增資的上櫃餐飲集團御頂國際（3522）啟動2.0轉型計畫，看好疫情解封後觀光產業復甦力道，御頂已著手規劃併購優質的連鎖餐飲品牌，並跨足旅遊及飯店管理市場，打造觀光綜合平台，以餐飲、旅遊、飯店管理為營運三大支柱。展望後市，在轉型及併購加持下，御頂除原有宴會事業將與知名飯店進行策略聯盟，提升營運績效，新的事業體也將在下半年陸續加入，法人樂觀推估，御頂今年營收可望倍增，隨營收規模擴大，今年有望獲利。

御頂國際2023年營收7.32億元、年增12.08％，旗下擁有晶宴會館和頂鮮台南擔仔麵兩大事業體，受到疫情影響巨大，在新團隊於去年入主後，重新引入資金與人才，並宣示未來將以碳中和為核心概念，目標成為上市櫃第一家達到碳中和的餐飲公司， 提供客戶零碳餐飲、零碳旅遊和零碳住宿的零碳服務。

2023年12月，御頂完成2億現金增資和發行1.5億可轉換公司債，取得了5億元現金，除了改善集團財務結構、宴會場地的翻新裝修外，更重要的用於導入新事業及節能減碳。2024年1月3日，御頂旗下烘焙品牌「鹽胖手作麵包本舖」率先推出全新裝潢「碳中和新門市」，從原本的老舊裝潢及陳設，經裝修後呈現風格新穎的嶄新面貌。以此裝修案為首波改造計畫，對外宣示御頂2.0計畫開始啟動。而新事業體的導入，包含了日本超高檔燒肉店、著名高檔日法甜點品牌、知名韓式連鎖炸雞店等即將陸續落地。

御頂國際表示，現有的宴會兩大品牌晶宴和頂鮮，除了場地亟需重新裝修外，也需要與時俱進導入新的經營思維，目前已與知名飯店簽署合作意向書，將借重他們管理長才，對現有場地進行評估，進行整併與人力資源配置，也規劃與對方進行交叉持股，陸續導入其獲利與營收。另外子公司御景生活事業近期已洽談多家飯店代管案。御義旅行社綜合inbound（入境）和outbound（出境）雙市場 OUTBOND，主要耕耘日本線，主打九州和山口的精緻旅遊inbond主推國旅和高檔陸客團，去年12月25日開展首發熊本旅遊團，更多旅遊商機預計在520前開始發酵。

御頂國際自2023年9月董事會後，宣示將以邁向淨零為目標，提供客戶來館用餐的碳中和服務。迄2023年底為止，已完成全部場館的設備盤點，對於提供的菜色進行初步的碳排定量，基於此基礎，御頂協同顧問公司ESGNex合作，將2023年12月到2024年3月，來館舉辦尾牙、春酒及工商聚餐的客戶，執行自願性碳中和，提供國際碳中和證書，目前已有數家上市櫃公司前來詢問與訂購聚會服務，可見面臨國際零碳大限的逼近，企業已經開始注意到餐飲對於企業碳排的影響。

御頂董事長孫正強表示，展望新的一年，因干擾餐旅飯店最大的外在因素「疫情」已解封，今年預計將資源與品牌再整合，將旗下各類不同餐飲型態和服務延伸至飯店旅館內的餐廳與宴會廳，並結合旅遊事業部串接餐旅住宿一條龍服務。讓御頂再拓展國內外市場能順利發展，在布局國際市場帶領御頂走向國際舞台，相信今年可望轉虧為盈。