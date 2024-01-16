新北徵890名儲備清潔隊員 新增保障類組2族群受惠

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新北市環保局今（16）日公布「113年儲備清潔隊員」甄試簡章，將招考890名候用清潔隊員，其中「儲備環保車輛駕駛」候用300名、「儲備清潔隊員」候用590名，並新增「保障類組」，提供失業勞工及中高齡者就業機會，駕駛保障類組有60名、隊員保障類組有118名，報到進用後通過試用期者，月薪3萬4000元起跳。甄試於1月25日至27日期間開放網路報名。

環保局表示，甄試報名一律採網路報名，倘無法自行上網報名者，環保局另於第二辦公室(地址：新北市板橋區文化路一段18號，板橋國小對面)提供協助網路報名服務，服務時間為113年1月25日至27日每日上午9時至下午5時，請有意報考民眾攜帶完整資料按時到場，以利協助報名。

環保局進一步說明，因新北市幅員廣大，考量各區生活圈不同特性及交通等因素，特將28個行政區劃分為九大考區，各考區內將依照考生成績排名及志願序做分發，考生錄取後需於受分發之區清潔隊工作滿6年方可申請轉調至新北市其他區清潔隊，請考生報名前務必考慮清楚再行報名。

只要設籍新北市4個月以上，且具國小以上學歷者，均可報考「儲備清潔隊員」；而欲報考「儲備環保車輛駕駛」者，除了符合前述設籍及學歷規定外，並應領有2年(含)以上之職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕駛執照，且執照審驗日期無逾期，亦無受吊扣、吊銷處分。

歡迎有興趣報考的市民朋友至環保局官網招考專區下載簡章及題庫，如需紙本簡章者，亦可至環保局一樓或各區公所服務台免費索取。