摩根：企業獲利全面增長 2024股債全面啟動

進入2024年後，美國聯準會利率決策與美國總統的大選結果，將明顯影響到全球資金在各地的配置動向。摩根資產管理表示，聯準會今年下半年可能採取寬鬆貨幣政策，今年反而是股票和債券都可以再次啟動投資的重要時刻，建議債券上可鎖定擁有較高收益率的美國公債、美國投資等級債與美國非投資等級債；至於股票上，則聚焦受惠於債券殖利率下滑、且有較多表現機會的成長股與科技股，特別是亞洲與美國的相關投資標的。

摩根表示，由於緊縮貨幣政策的滯後效應，美國經濟成長與通膨可能在今年雙雙放緩，而在此基礎上，聯準會利率決策可能會逐步走向寬鬆，因此各區域企業獲利可望提升，且在科技產業出口的帶動下，亞洲資產也有機會迎接難得的投資機會。

不過，在債券方面，由於受估值影響，各類債券信用利差在今年收歛的空間反而有限，因此債券資產的回報仍將以債息收益為主。

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰（Tai Hui）表示，雖然從數字來看，美國的通膨已明顯趨緩，但核心通膨項目，如住宅、旅館與運輸等，數據下滑速度仍相對較慢，因此，儘管聯準會在去年已放出鴿派訊號，但要反映在貨幣政策上，時間點應該還是今年的下半年，而非市場較樂觀預期的3月。

許長泰說，由於美國通膨僵固性，美國經濟成長動能在上半年就可能轉弱。另一方面，由於政府對民眾補貼也陸續到期，使得美國中低收入民眾也要面臨信用卡消費上金額增加、但家計儲蓄卻正在減少，這個狀況也會導致美國的家計資產負債表出現弱化，進而影響到未來民間消費的動能。在此情況下，聯準會的利率決策在今年更顯重要，投資人行動也要更靈活。

許長泰補充，雖然大陸房市價格的跌勢已經趨緩，政府也陸續推出許多刺激政策，但目前民間消費的數據並未跟上，去年12月的PMI採購經理人指數也還是相對疲弱，顯示大陸經濟復甦仍需要時間。但好消息是，由於聯準會已從「升息階段的尾聲」往「降息階段的初期」邁進，因此全球科技產業的出口將在今年復甦，這對亞洲出口導向的經濟體來說肯定是好事一樁，大陸經濟在某種程度上也將因此受惠；再加上人行在今年可望進一步推出更多刺激工具，隨著時間的推移，大陸經濟可望在今年築底，資本市場或有可能提早反應。

摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，今年聯準會可望走向寬鬆、帶動美元走弱，且科技產業出口可望回溫，所以亞洲出口導向的經濟體在今年就有較佳表現機會，這也會讓相關企業的獲利受到帶動，舉例來看，市場已經預期亞洲與新興市場企業的獲利，將分別從去年的年減8％到和11％，雙雙翻揚至今年增長18％附近，也代表至少在上半年，亞洲市場機會將比美國要更大。

林雅慧補充，根據歷史經驗，在美國公債殖利率下跌的環境下，成長股與科技股會有較大的表現機會，儘管從經濟上來看亞洲的動能會增加，但在股票資產的布局上，亞洲和美國的成長型股票較適合在上半年布局；而到了下半年，倘若聯準會真的放寬貨幣政策，屆時就要採取更全面的布局方式去配置股債資產。

林雅慧也指出，升息周期的結束本來就有利於風險性資產的表現，但美國十年期公債殖利率自去年10底開始已持續下滑，使得各類債券的價格受到明顯激勵，因此在短期價格上揚導致估值升高的影響下，今年各類債券利差再下滑的空間反而有限，所以對債券投資人來說，今年要掌握的並不是債券資產在價格上的機會，而是要鎖住殖利率上的收益優勢。

分析近六個月各類債券的報酬組成也可發現，在去年第四季公債利差下滑的帶動下，非投資等級債、新興市場美元主權債或亞洲美元債等，其價格報酬對總報酬的貢獻都比利息報酬更大，但在同一期間，成熟市場企業債與成熟市場公債的表現，反而是利息報酬的貢獻要比價格報酬的貢獻更高。因此，在2024年，眼見利差下滑空間已不如去年，殖利率收益才是債券回報的要角。