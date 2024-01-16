碧桂園吐大白話 2024房地產續弱

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柳繼剛】碧桂園16日表示，預估今年大陸不動產市場將持續疲弱，可能會面臨更多且更加嚴峻的挑戰。

這家中國大陸最大民營房地產開發業者，在去年10月違約過110億美元的離岸債券後，又延長了在岸債券償還的期限。自從2021年中時傳出債務危機後，是眾多缺少資金活水的其中一名大陸建商。

碧桂園官方微博指出，在15日的公司年度內部會議中，集團主席楊惠妍表示，2023年房地產市場並未如預期般復甦，仍在修正中。2024年碧桂園所面臨的挑戰，可能比想像的還要嚴苛，必須沉著以對。

楊惠妍研判，2024大陸不動產將在低檔盤旋，不同城市、國企以及私營之間的產業前景將日漸分歧。交屋當然是今年最重要的任務之一，不過，預估全年將交給屋主48萬戶，比去年數量要少20%。2023年碧桂園的交屋量為60萬戶，是大陸建商中最多的。

為了提高利潤以及降低成本，去年3月碧桂園曾說，副業中除了承包其它同業工程，以及建築機器人（construction robot）的事業以外，其餘都不再繼續經營。

迄今，碧桂園已商業化28種並交給客戶2,890個不同類型的建築機器人。至於房地產承包項目，已建好30個案子，總金額在244億人民幣。若依2023年建築面積大小來排名的話，目前在中國大陸排名第11。