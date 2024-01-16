《盤後解析》台股未回5日線前 將探季線支撐

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者郭鴻慧台北報導】外資昨日在台股由買轉賣，加上台諾斷交增添兩岸矛盾，今日台積電(2330)轉跌失雙線，拖累權值股與電子族群士氣，而金融、鋼鐵、航運、觀光等傳產類股也持續走弱，使得台股早盤一度重挫209點、下殺至17337.58點；雖午間台積電企圖翻紅，加上面板雙虎、文曄(3036)等電子通路股及奇鋐(3017)等部分AI指標股強勢助攻，一度將大盤跌點縮減至約百點，無奈台積電、聯發科(2454)、芯鼎(6695)、宏碁(2353)、光寶科(2301)等臨收又遭空頭突襲，使得指數急墜，終場集中市場大跌199.95點、收17346.87點，總成交值放大至3082.09億元；櫃買市場跌0.83點、收232.18點，總成交值789.12億元，分別丟失5日線、月線。

新台幣兌美元上半場也貶值1.73角、暫收31.388元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，今日盤勢明顯回檔，創下元月的相對低點，在大跌的過程中，量能增加，台股相對弱勢，在未站回5日線之前，指數將下探季線支撐。

PGIM保德信高成長基金經理人尹乃芸表示，由整年度來看，今年上半年低基期復甦看法不變，下半年將逐步全面復甦，2023年台股主要是由Cloud AI帶動，預期進入2024年下半年將交棒給Edge AI啟動多方行情，配合聯準會降息釋出資金活水，資金行情有機會配合獲利復甦及企業獲利堆疊成長，重新啟動評價上修行情。

尹乃芸指出，CES消費性電子展新品齊發，可望帶動電子股人氣回溫，晶圓龍頭大廠法說即將登場，所釋出的展望與營收數據將成為市場風向球，加上台灣11月景氣燈號重回黃藍燈之上，台股多頭格局不變。

尹乃芸建議，不妨考慮降低高評價個股，增持相對低評價、財務體質優的高股利配發個股，包括回檔整理的AI下游組裝及零組件、IC設計、PC零件個股、落後半導體景氣復甦的半導體設備個股等。