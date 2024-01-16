新北招商一條龍 聯手「嘉里大榮」打造醫藥冷鏈物流廠房

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攜手新北市政府，嘉里大榮在「招商一條龍」專人專案協助下，於汐止區斥資逾14億元建置地上4層的銀級綠建築物流廠房，其中1到2樓「常溫物流中心」、3樓「醫藥配送中心」今（16）日啟用、4樓「醫藥冷鏈物流中心」將於今年第3季啟用，預計進駐450名優秀員工。

新北市副市長劉和然今出席啟用典禮表示，市府以「六大產業區域」與「兩大跨域核心」進行產業布局，嘉里大榮汐止物流中心位居北北基地區產業核心點，串聯起汐止區產業廊帶，沿著國道一號為ICT產業、生技醫療發展重鎮，連結南港軟體園區、內湖科技園區及開發中之士林北投科技園區等地。

透過國道3號則可快速連接新店、中和、土城等主要工業區；往東則可由國道1號串聯六堵科技園區及基隆自由貿易港區，憑藉優異區位完整鏈結北北基經貿走廊，盼嘉里大榮的進駐強化新北發展物流經濟及生技醫療產業功能，打造國際級物流樞紐。

嘉里大榮沈宗桂董事長表示，此次與新北市政府合作，在汐止建置全新的物流中心，除了導入智慧倉儲技術，例如無人搬運車、飛梭式料架及棧板輸送機等，結合ICT產業技術，推動智慧物流、鏈結北台物流運輸、提供醫藥冷鏈物流服務，更整合先進的智能物流技術，提升效能的同時也強化對冷鏈和醫藥物流的支持，期許透過這個物流中心的運營，能為當地經濟發展和社區做出積極的貢獻。

經發局表示，為活化公有土地，新北市與國產署合作開發，2020年由嘉里大榮得標取得開發權利後，由市府「招商一條龍」協助解決各項疑難雜症，並加速建造使照等行政作業流程。

經發局強調，「招商一條龍」服務由專人專案輔導，提高行政效率，並透過各局處協力合作、橫向溝通協調，自2019年起推動迄今，已協助廠商在新北落實投資264件，投資金額逾4590億元，創造逾8.9萬個就業機會。