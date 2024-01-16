白蘭氏龍年祭好康 禮盒限時買1送1、卡娜赫拉行李箱直接送

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近年來國人對健康意識提升，消費者在購物時更傾向選擇能夠維持身體健康的產品。根據凱度消費者指數最新研究，台灣每兩位消費者就有一位在過去一年內曾購買保健食品，購買保健食品普及率已達56％。另一凱度研究顯示，保健食品銷售量持續成長，每人投入保健食品的平均花費較2019年增加54％，年均消費金額更達8700元，顯示消費者對於健康關注並未減退，反而更加強烈。年關將近，年節贈禮「送健康」則成為今年消費者的首選。

為切合消費潮流，白蘭氏特別推多款春節系列產品禮盒，滿足各種場合的送禮需求，像是男星劉冠廷自身推薦、擁有抗疲勞與免疫調節兩項國家健康食品認證的「白蘭氏雙認證鷄精」，口感全面升級，更加清爽順口，萃取雞隻精華，小分子蛋白質更好吸收，每天一瓶可以有效提神補體力、迅速甩開疲憊的忙碌狀態，適合送給家中辛勞的長輩與親朋好友，也是替自己快速充電的給力後援。劉冠廷同樣非常喜愛的「白蘭氏養蔘飲順口回甘複方」，以一瓶三效的複方訴求：「人蔘－補氣」、「麥門冬－不上火」、「五味子－安定思緒」，走出差異化路線且口感清爽回甘，為上班族群補足最佳元氣。

另國人長時間使用3C產品，「白蘭氏黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲」酸甜可口，且內含5：1鑽石級比例的葉黃素與玉米黃素，能有效維持晶亮健康；而廣受小朋友喜愛的「白蘭氏葉黃素精華凍」，Q彈的果凍口感，加上好攜帶的特色，是老少咸宜的新春賀禮。還有添加水亮升級配方「智利酒果」的「強化型葉黃素精華凍」，能維持晶亮舒適，甫開春就能「晶采有神」。

深受女性消費者喜愛的「白蘭氏萃鷄精-膠原蛋白菁萃」，以獨特的菁萃工法，留取全鷄精華，含有滿滿膠原蛋白，每100毫升具有5600毫克的優質膠原蛋白，每一口都喝得出濃郁醇厚的滋味，能夠滋補體力、喝出澎潤好氣色。另走春拜訪女性長輩或好姊妹們，可選新推出的「白蘭氏柚子風味燕窩」、「白蘭氏冰糖經典燕窩」，養顏美容還能調整體質，讓您由內而外美麗再加分。

看好過年絕佳出遊時機，白蘭氏與日本知名插畫「卡娜赫拉的小動物」，推出最應景的超強聯名卡娜赫拉的小動物行李箱，只要購買指定白蘭氏葉黃素系列商品組合即可獲得。因應不同需求，白蘭氏與卡娜赫拉的小動物聯名行李箱，推出14吋及20吋等不同尺寸與花色，為新年增添歡樂氛圍，14吋的白底紅點活潑設計，繪有P助與粉紅兔兔開著喜氣紅車的超萌圖樣，而20吋聯名行李箱，則以大紅底點綴米白點，巧妙烘托出遊的興奮心情。另一款MOMO獨家限定的卡娜赫拉的小動物20吋行李箱，搭配粉綠色底的箱面、粉紅色的手把及輪子，輔以白、黃點襯托，兩面還採用不同的人物設計，讓P助與粉紅兔兔為您妝點濃濃早春風情。

此外，白蘭氏也於各大通路祭出年節限定的優惠活動，像是葉黃素系列指定品項兩件優惠1688元、白蘭氏養蔘飲順口回甘複方7入禮盒買一送一，以及量販通路購買白蘭氏全系列滿5000元，即贈康寧餐具不沾深炒鍋／煎鍋等，讓精打細算年節送禮的朋友，能夠送禮體面、自己也滿載而歸。