2024第一季投資亮點 星展看好股債與黃金組合

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隨著美國聯準會實施緊縮政策以來，過去16個月共升息525個基點，成為史上最快速的升息循環紀錄之一，有鑑於經濟成長與通膨數據呈現放緩趨勢，星展集團認為，美國聯準會預期在經濟降溫時啟動降息，展望今年第一季，股市部分看好美股，債市看好成熟市場公債及公司債，除了股債之外，建議另將黃金納入投資組合作為避險工具。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，今年第一季在外匯市場方面隨著美國利率已過高點，日圓與歐元兌美元可望受惠而回升，亞洲出口的復甦亦有利於亞洲貨幣表現；股票市場的部分，由於市場預期美股今年的獲利可望成長9.4％，優於日本及歐洲股市可能成長1.7％和0.5％，且聯準會可能降息而使科技股受惠，因此今年看好美股，並對日本股市持中立觀點，亞洲不含日本的股市表現可望持穩，同時看好亞股的價值型股票，主要受惠於AI帶動投資熱潮，但持續看淡歐洲股市。

此外，陳昱嘉認為，適當的債券配置可望為投資人降低風險及帶來固定收益，但隨著市場對美國債務不斷攀升的擔憂加劇，較高的債券殖利率將對整體經濟造成壓力，可能導致非投資等級信貸的違約率上揚，因此建議投資人以成熟市場公債及成熟市場投資等級公司債為主要配置，並可將黃金納入投資組合中，因利率已過高點、美元走弱和地緣政治風險升溫，黃金是良好的避險工具，後續仍可望受惠於央行強勁買盤支撐，呈現穩健的多頭走勢。