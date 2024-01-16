《金融》首季投資 星展銀股匯債點將、還加點「這盾牌」

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【時報記者任珮云台北報導】星展銀行（台灣）舉辦2024年第一季投資展望記者會，由星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉分享投資建議。外匯市場方面，隨著美國利率已過高點，日圓與歐元兌美元可望受惠而回升，而亞洲出口的復甦亦有利於亞洲貨幣表現。股票市場部分，看好美國股市，並對日本股市維持中立觀點，但仍看淡歐洲股市。

陳昱嘉表示，美國聯準會自實施緊縮政策以來，用16個月的時間共升息525個基點，為歷史上最快速的升息循環紀錄之一。然而，鑒於經濟成長和通膨數據呈現放緩趨勢，星展集團認為美國利率已逐漸見到高點，預期在經濟進一步出現降溫跡象時，美國聯準會將會啟動降息。

股票市場部分，看好美國股市，並對日本股市維持中立觀點，但仍看淡歐洲股市。雖然中國股市表現疲弱，影響亞洲不含日本（AxJ）股市表現不如預期，但市場預期AxJ企業在2024年獲利將成長20.2%，因此星展對AxJ股市獲利前景持樂觀看法；類股部分，受惠於人工智能（AI）帶動的投資熱潮，以及美國聯準會利率已達高點影響，認為美國科技類股獲利動能強勁，同時也看好亞股的價值型股票。

雖然中國股市表現疲弱，影響亞洲不含日本（AxJ）股市表現不如預期，但市場預期AxJ企業在2024年獲利將成長20.2%，因此星展對AxJ股市獲利前景持樂觀看法；類股部分，受惠於人工智能（AI）帶動的投資熱潮，以及美國聯準會利率已達高點影響，認為美國科技類股獲利動能強勁，同時也看好亞股的價值型股票。

債市配置可望為投資人降低風險及帶來固定收益。隨著市場對美國債務不斷攀升的擔憂加劇，較高的債券殖利率將對整體經濟造成壓力，可能導致非投資等級信貸的違約率上揚。星展因此持續看好存續期間介於3至5年、評級為A/BBB的投資等級信貸。

股債之外，星展建議可將黃金納入投資組合。在利率已過高點、美元走弱和地緣政治風險升高的情況下，黃金仍是投資組合避險的良好選擇。黃金也可望繼續受惠於央行強勁買盤的支撐，延續穩健的多頭走勢。