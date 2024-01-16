草莓豐收祭 漢來大飯店推「莓滿」盛宴

隨著氣溫驟降，草莓豐收的季節也悄悄降臨，台北漢來大飯店「大廳酒廊」與「日日烘焙坊」趁勢推出系列草莓甜點，即日起至3月31日限定供應「甜莓奇遇Strawberry Wonderland」，全品項共計4款，造型各異其趣、風味多元，更有使用數十顆草莓製成的造型蛋糕；而高雄漢來大飯店「糕餅小舖」自1月17日至2月15日，也推出「莓好時光」，全品項共計8款，為草莓控獻上一場「莓滿」的草莓盛宴。

為了讓饕客體驗視覺與味覺的雙重享受，這次的草莓季特別選用大顆飽滿、色澤紅潤的「台灣草莓」，除外觀亮眼，相較於進口品種，台灣草莓的果香及甜度也更為出色。甜點款式更跳脫以往常見的樣貌，引進風靡日本甜點界的「法式帕妃杯」，以及「千層酥、舒芙蕾、冰雪蛋糕」搭配新鮮草莓出品，展現十足誠意，讓每一位草莓愛好者都能沉浸在香甜滋味中。

系列新品中，台北漢來大飯店的「日日烘焙坊」推出一款極具視覺震撼的「鮮草莓冰雪蛋糕」，使用將近30顆台灣草莓製成，以蓬鬆戚風蛋糕為基底，由內而外將果肉層層堆疊，宛如一座小山，大大滿足草莓控的口腹之慾，搭配香醇綿密的北海道十勝乳霜，將成為冬日中最暖心的伴手好禮。

台北大廳酒廊則推出三款下午茶的精緻單品，「莓果奶香酥帕妃」以高腳杯盛裝草莓丁，並舖上濃郁的椰香奶酪後，層層疊加各式配料，用湯匙舀上一口，即刻體驗法國名媛般的優雅。另一款「草莓香緹千層酥」則適合多人分享，內餡的卡士達醬由馬斯卡彭起司調製而成，切片草莓鋪蓋每一吋拿破崙千層餅皮，每口都能享受到千層的酥脆、卡士達的濃郁奶香，及草莓的清爽香甜，達到極致的味蕾風暴。接著是以日本靜岡抹茶粉所製成的「鮮果抹茶舒芙蕾」採現點現煎、保持糕體的豐厚度，可自由淋上藍莓果醬及奶霜，一旁擺上草莓、藍莓等季節水果，以及自製香草冰淇淋，口感絕佳，讓人一試難忘。

高雄漢來大飯店的「糕餅小舖」，則是一口氣推出了8款草莓主題點心，有甜香融合的「草莓腰果軟歐」、外酥內軟的「日式草莓波蘿」、天然酵母製作的「草莓堡」、起酥與奶油乳酪結合的「草莓起酥」、美味又經典的「草莓芙蓮」、奶香與草莓的完美融合的「鮮奶草莓乳酪蛋糕」，以及口感清新輕盈的「草莓輕乳酪」和香氣十足的「胡桃草莓派」，每一款都值得一試，不妨趁著寒冷的冬季，與親朋好友一同享受草莓豐收的美好時光。