台船引進東亞最大安錨拖船 攻離岸風電海事工程市場

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因應全球缺船荒，台船（2208）繼2023年自造主力安裝船環海翡翠輪之後，今（16）日再引進東亞最大安錨拖船（AHTS），命名為浩克輪，將積極投入離岸風電海事工程市場。

台船表示，浩克輪的強大拖力及規格獲得風電開發商認可，是國內唯一具備大拖力及安放錨碇繫泊功能，且能執行能源局規劃第3-2期示範及3-3期區塊開發浮式風機風場的船舶。

浮式風場開發重點在於浮台的施工及風機的安裝必需於船塢及碼頭完成，風機與浮台結合後的尺寸及重量挹升拖帶及安裝上的能力與限制，而浩克輪也將成為專為台船浮式風機和基礎浮台拖帶安裝的大型安錨拖船。

浩克輪認證拖力可達157噸，馬力達到一萬兩千匹，在東亞同類型工作船舶中均屬最高規格。該輪甲板面積580平方公尺，載重噸位達2,900噸，足以應付多數重件運載需求，進行防噪音氣幕設置、水下探測定位、水下基礎澆注灌漿作業等，需載運設備之水下工程。

浩克輪搭配DP2動態定位系統，可在一定環境限制下中保持船舶的位置和艏向，較一般船舶所受海象環境限制為小，在台灣海域使用上，面對冬季受到東北季風影響，除能取得較多工作時間外，亦可在海事救難上有所發揮。尤其台灣目前並無本土救難船，該輪之巨大拖帶能力可以協助台灣海域的救難，確保海域航行安全。

船上設備可提供46人住宿、醫療艙、祈禱室、健身房等各項符合海事公約之設備，可以提供水下打撈、鑽探、海底電纜、拖運、拖帶、錨定（安錨）、供應船、救難、氣幕、觀測、住宿、運輸補給及海上漏油之清除等各項海事工作支援服務。另外，浩克輪符合ABS船級社危險物品、化學物品運送規範，亦可用於海上灌漿作業需求。