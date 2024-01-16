龍泉國小愛心跳蚤市集 「浴」起傳愛到永信

龍泉國小於1月16日舉辦一年一度的歲末公益跳蚤市場嘉年華會，由師生自行規劃、擺攤，透過市集讓學生將家中閒置的玩具或圖書，重新賦予價值，再轉變其他同學的新歡，也讓學生從活動中學習資源再利用，減少地球環境的負擔。今年活動特別結合校內藝文活動包含書法社的春聯揮毫義賣、街頭藝人及各社團的才藝表演等，提供學生展現自信的舞台，並將義賣及打賞的金額全數捐作公益，讓永信到宅沐浴服務的弱勢失能者，能在過年前好好洗個熱水澡。

永信社會福利基金會楊凱文督導：「這是我們第三年與龍泉國小合作，我們珍惜每次的宣導活動，這次特別規劃「到宅沐浴小小職人體驗」，以家事、台語及香草體驗，來引導學生能啟動身體五官六感之學習目標。體驗項目有「我是折毛巾高手」、「洗香香練台語」、「聞香達人-虎皮獅」，除了讓學生從體驗過程中了解到宅沐浴工作的辛苦之外，學習生活的家事、善用閩南語與家人互動、啟動嗅覺的體驗，透過香草精油的香氣療癒身心靈，感受生活美好，進而讓他們學會同理，成為一個溫暖又有愛的人。」

龍泉國小_王銘男校長：「永信社會福利基金會在大台中地區致力為居家重度失能者提供到宅沐浴，面對弱勢家庭還會積極找資源，讓弱勢失能者能好好洗個熱水澡，其愛心令人感動！現在孩子總是得之於人者太多，透過愛心跳蚤市集規劃，活動前在各班分享到宅沐浴的影片及服務介紹，讓學生對公益團體有基礎的認識，希望學生參與公益活動能學習到助人及與人為善的快樂，這也結合SDGS永續發展目標-減少不平等、環境教育和友善校園等議題，透過活動體驗珍惜物品、尊重平等和分享的重要性。」

源自日本泡湯文化的到宅沐浴車，運用組合式沐浴設備搭配三人一組的專業團隊，只要家中有1.5坪的空間，就能提供全身沐浴和泡澡服務。永信社會福利基金會在大臺中地區有三輛到宅沐浴車提供服務，如有台中偏鄉部落或弱勢家庭需要免費到宅沐浴服務的民眾歡迎來電；到宅沐浴服務專線04-26270812分機326向楊督導洽詢。