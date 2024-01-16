113年大區輪作正常供灌了！寰宏農業提醒「植保機該回廠保養囉！」

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根據農糧署公告113年大區輪作將正常供灌，對於中南部地區休耕以久的農友來說無疑是一令人期待的好消息，今年又適逢暖冬，雲嘉南地區在農曆年前已經如火如荼著手打田育苗作業，為一期稻作提早做萬全準備；許多農民早在去年底就已經搶先入手可噴藥及撒肥的植保機，期盼今年一期稻作的復耕可以更加省時省力，並藉由智慧農機補足勞力不足的缺口。

有鑑於此，大疆植保機台灣代理-寰宏農業科技股份有限公司，提醒客戶務必在農曆年前空檔期間把植保機送回原廠進行保養作業，建議每半年或飛行時數達1,000小時進行一次深度保養及全面性檢查，保障植保無人機的穩定性、安全性與可靠性。

植保機保養跟一般機械保養最大的不同處，在於植保機使用時長期接觸肥料或農藥，這些農資材的粉塵藥垢會接觸到飛機本體及零件細部，除了外觀容易有殘留痕跡外，電條電機接口處也很容易產生銅綠，但一般用戶其實不容易發現，長期作業下來就會殘留並腐蝕內部的零件，因而造成零件故障或作業功能異常。

寰宏農業表示，自2022年開始推廣植保機回廠保養服務後，客戶普遍都能接受也十分認同，2023年有很多客戶完成一整期的農噴作業後就主動回廠保養了。

除了回廠做深度保養外，也非常鼓勵農友在每次的噴藥或撒肥作業完成後可以自己進行簡易的清潔，例如T20P及最新的T25撒播器，撒完肥料後不用拆撒播器就可以直接機上水洗相當方便(*但請勿使用高壓清水機清洗以免受損)。

此外，撒肥後記得要將FPV鏡頭蓋拆下進行清潔，因為沒有及時清除的肥料粉塵受潮後會膨脹形成藥垢，撐開零件縫隙就會造成內部電路版損壞。這些簡單的小動作每週花不到十分鐘，可為您省下一筆維修費。

一台植保機的保養作業主要在於植保機各部位的拆卸、簡易清潔、檢查、裝置、防水保護、校正及最後的飛行測試等會經過多項步驟與繁瑣流程，其中電機拆卸清洗及水泵清洗還需要使用甲醛做深度清潔，定期保養檢查零件與電池效能，可以有效維持飛機的安全與性能，而定時清潔水泵與機身則能大幅降低零件磨損速度，預防故障發生。寰宏農業科技全台灣北中南東共有六大直營據點，客戶可透過各營業據點進行保養預約作業。

六大直營據點https://www.h2agric.com/pages/office

維修保養內容 https://www.h2agric.com/pages/maintenance