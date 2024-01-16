王一博概念股暴跌80％ 遭猜「出大事」：金融圈提前知道

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 許庭瑛】大陸男星王一博從2019年以電視劇《陳情令》爆紅後，演藝事業蒸蒸日上，豈料16日卻傳出他的經紀公司「樂華娛樂」在港股開盤後暴跌近80%，創下上市以來新低點，引發陸媒高度關注。該公司目前是大陸最大藝人管理公司，旗下藝人王一博所賺的收入占公司總收益59%，因此被稱「王一博概念股」，公司無預警股價暴跌，引發網友猜測：「是不是有什麼大事發生？」

綜合陸媒報導，樂華娛樂自2009年7月成立，註冊資本1.1億人民幣（約新台幣4.86億元），杜華擔任執行董事，業務包括藝人培訓、藝人管理、音樂版權製作、泛娛樂業務等。公司旗下簽約藝人包括王一博、程瀟、范丞丞、黃明昊、吳宣儀等人。

根據公司招股書說明，王一博2022年前3季度的貢獻收入，占同期總收入的59%，2019年至2022年前三季度，王一博為公司帶來的營收分別占同期總營收的16.8%、36.7%、49.5%及58.8%，外界更將該公司稱為「王一博概念股」。以目前的合約來看，韓庚將於2024年期滿，王一博和孟美岐將於2026年期滿，王一博三年後的動向也備受關注。

「樂華娛樂」股價暴跌的消息傳開後，部分網友揣測：「金融圈的敏感度總是比娛樂圈超前很多，這個沒異議吧，其實昨日就開始暴跌了，應該是有問題了​」、「金融圈消息跑得快，應該是有重大消息要官宣了」、「是金融圈提前知道了什麽瓜嗎」、「金融圈可比娛樂圈知道的快，錢是最聰明的」