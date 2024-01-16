台南「做工行善團」義剪志工揪甘心 發起小額捐款助聽障生

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台南市政府勞工局「做工行善團」義剪團隊中的台南市美髮美容技術指導員職業工會，自2015年起定期到台南大學附屬啟聰學校義剪，有感於許多聽障生因家境清寒，無法更換聽力輔具配件，今年該工會發起「讓愛久久計畫」，鼓勵會員響應小額樂捐協助他們更換相關配件，讓孩童可以安心學習。

台南市美髮美容技術指導員職業工會加入做工行善團行列，長期幫助南大附聰學童義剪活動，由於服務對象是12歲以下的學童，志工很有耐心注意小細節，除美觀還要兼顧日後方便整理，依照每個人不同的臉型剪出合適的髮型，志工的專業與細心，讓老師及家長們都相當滿意。

台南市政府勞工局長王鑫基表示，該工會志工平均每2個月到學校的義剪服務模式，深受學生與家長喜愛，有些學生更會事先與設計師討論造型，剪完後立即拍照傳給家長，義剪志工與服務人員看到學生臉上開心的笑容，心中是滿滿成就感。

台南市美髮美容技術指導員職業工會榮譽理事長王智立也分享，志工們在幫孩子義剪過程中，看見學生豎起大拇指給予肯定，讓他們覺得做這件事很值得，成為持續參與下去的動力。

在服務過程中，工會志工也發現聽障生面臨的經濟壓力，由於他們配戴的助聽器或人工電子耳，儘管政府有補助，但後續更換的相關助聽輔具配件都很昂貴，例如電池平均2年就要更換，一顆平均要價8000到1萬元，很多學生都是家境清寒家庭，往往無力更換而影響聽力，學習效果也大打折扣。

王智立說，這次透過「讓愛久久計畫」鼓勵會員小額捐款，從500到1000元都可以，幫助聽障生更換輔具配件，改善學習品質，相信在大家的踴躍參與下，未來這計畫一定能年年舉行。