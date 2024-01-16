打敗三星 蘋果首登全球智慧型手機龍頭

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韓系品牌廠三星（Samsung）在蟬連12個年度的全球智慧型手機市場龍頭後，2023年遭蘋果（Apple）超前、由蘋果首度拿下市占之冠，市占率並以逾20％創高，全年度出貨量達近2.35億台，年增3.7％。

根據IDC最新全球手機季度追蹤報告（IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker）的初步數據統計，2023年度全球智慧手機市場出貨規模收斂3.2％、總量達11.67億台，年減3.2％，為近十年來低點。

IDC指出，此為因受年初總體經濟挑戰和庫存增加的影響，但總體而言，全球智慧型手機市場仍面臨挑戰，惟復甦動能也正在迅速發展。尤去年下半年手機市況反轉成長，為2024年的持續回溫鞏固基礎。2023年第四季年成長8.5％，出貨量3.261 億部，高於7.3％的預期成長。

IDC全球研究總監Nabila Popal指出，去年度雖然看到傳音和小米等低階Android 廠商，在下半年因新興市場的快速成長而出現強勁成長，「但最大的贏家顯然是蘋果」。

儘管蘋果在其最大的市場中國，面臨著越來越多的監管挑戰和來自華為的新競爭，仍為全球前三大品牌中唯一一家每年呈現正成長的業者，去年度更首次奪得年度第一的位置。

Nabila Popal表示，蘋果的持續成功和韌性在很大程度上歸功於高階手機的成長趨勢，在積極的以舊換新優惠和無息融資計劃的推動下，高階手機目前佔據了超過20％ 的市占率。

IDC全球行動和消費設備集團研究副總裁Ryan Reith表示，市場排名的整體轉變進一步凸顯了智慧型手機市場內競爭的激烈程度。雖蘋果無疑是三星排名下降的原因之一，但整個Android 領域本身正在多元化，如華為已捲土重來、並在中國迅速取得進展，另OnePlus、榮耀、Google等品牌都在低階市場推出了極具競爭力的產品，折疊式手機和關於手機上的AI功能的也越來越受關注，預期智慧型手機領域將迎來一個非常有趣的時代。