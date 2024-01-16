AIoT Taiwan ＆ TAITRONICS 2024 聚焦人工智慧與創新 3月底前享早鳥優惠

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外貿協會與電電公會共同舉辦的2024年「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」及「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」，將於今年10月23日至25日在南港展覽一館展出，兩展以「AInnovation Now」為展覽主軸，聚焦「AI物聯應用」、「低軌衛星」、「新創動能」、「無人飛行器」等四大主題，將集結國內外企業共同展示人工智慧前瞻科技與解決方案，打造全臺最具規模的AIoT科技盛會。

AI浪潮來襲 AIoT Taiwan新增AI科技應用、無人機及新創展區

AIoT Taiwan展覽內容包含智慧物聯感測元件、雲端應用、5G及寬頻通訊及智慧服務應用，今年瞄準AI應用商機，推出「AI科技暨應用區」，展示AI從供應鏈、產業到終端消費產生的各項變革。並規劃「無人機載具區」徵集無人機及低軌衛星相關廠商，展出無人機如何應用於解決企業及社會問題，如低軌衛星的即時通訊、環境監測，以及在農業與救災方面的應用。另外也以「Big Bang」品牌徵集新創展區，協助生成式AI相關新創企業擴大商業模式，與國際市場對接。

TAITRONICS迎向50周年 向全球買主提供電子產業一站式服務平台

身為亞洲指標性電子產業展，TAITRONICS去（2023）年吸引固緯電子、致茂電子、凌羣電腦、力群電子、臺灣三菱電機、美商FHD Electronics、日台交流協會等廠商參展。今年TAITRONICS邁入50周年，將展示電子產業如何朝向AI與永續轉型，展出內容含電子零組件及配件、先進儀器儀表、電機及自動化設備、次世代通訊應用等，並針對全球綠色能源的需求增加，擴大推廣永續綠色能源展區。此外，TAITRONICS與AIoT Taiwan攜手「台灣電路板產業國際展覽會（TPCA Show Taipei）」及「台灣國際光電大展（OPTO TAIWAN）」，以「台灣國際電子製造聯合展覽會」模式聯合展出。

除了多元主題緊扣科技產業發展趨勢，展覽期間同時辦理多項周邊活動，包括採購洽談會、產業論壇、新創Meet up、主題導覽、國際媒體參訪等，增加業者與買主互動交流機會。2024年「台北國際電子產業科技展（TAITRONICS）」及「台灣國際人工智慧暨物聯網展（AIoT Taiwan）」已開放受理攤位申請，3月31日前報名可享早鳥優惠，歡迎相關業者踴躍報名，搶占市場先機！更多展覽活動資訊，請至官方網站（https://www.taitronics.tw/zh-tw/index.html）查詢。