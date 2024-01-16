瑞昱最壞已過 法人喊目標價530元

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內外資引頸企盼半導體產業景氣2024年翻揚向上，高價指標股瑞昱（2379）被賦予衝鋒期望，金控旗下投顧研究機構點名瑞昱最壞狀況已過，直指今年將重返成長軌道，給予「買進」投資評等，推測未來12個月合理股價530元。

瑞昱2023年第四季營收季減15％、年增4％，低於預期，主要受到傳統淡季影響，總體經濟環境不確定性、客戶備貨態度偏保守所致。

展望第一季，雖仍為淡季，訂單能見度有限，然PC急單、大陸電信市場開始有 零星標案開出，惟大規模標案預期落在第二季，因此，法人最新預估第一季營 收季成長6％、年成長22％，毛利率方面，預期庫存減損影響進一步降低。

放眼2024年，景氣復甦、網通規格與基建升級、新應用領域擴展為主要動能， 包括：WiFi 6世代交替、2.5G乙太網路、管理型交換器等，其中，預期2024年WiFi 6應用於PC、路由器滲透率再增加10個百分點，分別達80％與70％。

法人指出，WiFi 7預計第二季推出，鎖定高端路由器、PC市場。交換器於2023年第四季需求雖低迷，電信標案可望今年上半年啟動，中長期亦看好Multi Giga、管理型交換器動能。車用乙太網公司主要專注車載網路解決方案，並且將延伸至WiFi、Audio DSP等車用領域應用。