《金融》林雅慧：2024債市鎖定美國 股市聚焦成長股和科技股

【時報記者任珮云台北報導】摩根資產管理今舉行2024年第1季投資展望記者會，摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，聯準會今年下半年可能採取寬鬆貨幣政策，使得今年反而是股票和債券都可以再次啟動投資的重要時刻，建議債券上可鎖定擁有較高收益率的美國公債、美國投資等級債與美國非投資等級債；至於股票上，則聚焦受惠於債券殖利率下滑、且有較多表現機會的成長股與科技股，特別是亞洲與美國的相關投資標的。

林雅慧補充，根據歷史經驗，在美國公債殖利率下跌的環境下，成長股與科技股會有較大的表現機會，儘管從經濟上來看亞洲的動能會增加，但在股票資產的布局上，亞洲和美國的成長型股票較適合在上半年布局；而到了下半年，倘若聯準會真的放寬貨幣政策，屆時就要採取更全面的布局方式去配置股債資產。

另外林雅慧也指出，升息周期的結束本來就有利於風險性資產的表現，但美國十年期公債殖利率自去年10底開始已持續下滑，使得各類債券的價格受到明顯激勵，因此在短期價格上揚導致估值升高的影響下，今年各類債券利差再下滑的空間反而有限，所以對債券投資人來說，今年要掌握的並不是債券資產在價格上的機會，而是要鎖住殖利率上的收益優勢。

分析近六個月各類債券的報酬組成也可發現，在去年第四季公債利差下滑的帶動下，非投資等級債、新興市場美元主權債或亞洲美元債等，其價格報酬對總報酬的貢獻都比利息報酬更大，但在同一期間，成熟市場企業債與成熟市場公債的表現，反而是利息報酬的貢獻要比價格報酬的貢獻更高；因此，在2024年，眼見利差下滑空間已不如去年，殖利率收益才是債券回報的要角。