漲價大潮來襲！梁社漢、50嵐等6大餐飲品牌喊漲 調漲金額一次看

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【 旺得富理財網 旺得富社群中心】通膨巨獸伸魔爪，你感受到了嗎？萬物皆漲只有薪水不漲，多家餐飲開出2024年漲價第1槍，除了梁社漢、漢堡王、50嵐、老菜水煎包等4家平民小吃，分別調漲3~20元不等；平價日系連鎖餐廳薩利亞與Buffet名店漢來海港，則因應基本工資調高等因素而漲價，調幅都有逾1成水準。

綜合多家媒體報導，八方雲集旗下的連鎖便當店梁社漢為反應物價，已自12日公布漲價品項，滷、炸排骨飯麵皆從115元漲至118元、椒麻雞飯麵也從130元漲到138元，單點類一份椒麻雞也從99元漲到107元，泡菜也漲了5元，本波調漲3~8元不等。

八方雲集表示，旗下的梁社漢反應雞肉、豬肉價格上漲，不得不調整售價，尤其去年肉類價格高漲，但梁社漢並未調漲價格，實在撐不過原料成本的壓力，才在1月12日調整價格。

趕在農曆年前調漲的還有連鎖小吃店「老蔡水煎包」，也在店前貼上漲價公告，為因應物價與人事成本調漲，該店自2月1日起，每顆水煎包從17元漲至20元，一口氣貴了3元。

此外，手搖飲品牌50嵐北區則是自10日起正式調整各品項售價，同樣引發網友熱議，就有網友發現經典的紅茶拿鐵1杯要價75元，讓網友一陣驚呼。而50嵐北區是在去年底貼出漲價公告，中、大杯皆調整5元，部分有含鮮奶類及布丁配料飲品則是調整10元。

連鎖速食店漢堡王繼續年底漲價後，日前再度公告1/9起調漲17項商品，包含4款漢堡漲10~20元，超省系列促銷餐部分品項也漲10~20元，平均漲幅約2%。

不僅平民小吃漲聲不斷，知名日系平價連鎖家庭餐廳「薩利亞」，近日換上新菜單，包含麵食、燉飯類等商品都漲約1成，如平日超值午餐系列的主餐調漲5~15元，從原本的120元漲到130元，部分品項平均調漲1成。

至於吃到飽名店漢來海港自助餐廳，則是在1/8宣布，3/1開始餐費上漲30~100元，包含巨蛋店、台南店等平日午餐，從850元漲到890元，假日晚餐1060元變1090元，台北地區店門市假日下午茶790元漲到890元，調整30~100元不等，最大漲幅約14.4%。漢來表示，因為國際原物料上漲，加上今年基本工資上調才不得不漲。