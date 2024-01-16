「微風」吹進基隆 集團砸2.5億進駐東岸商場

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基隆市東岸商場經營業者到期，將自2月起由微風集團接手營運，期間長達20年。微風集團強調，將斥資新台幣2.5億元以上，進行東岸商場及地下停車場的整改，期間將以分區整改方式進行，不致影響民眾的權益。

基隆東岸商場營運廠商合約即將屆滿，基隆市政府16日宣布，東岸商場透過促參案件招商，未來20年的營運權由微風集團得標，將於今年2月1日起，以ROT方式營運。

基隆市長謝國樑表示，東岸商場的ROT促參案吸引了4組團隊投標，最終市府選擇與微風集團合作，此舉將會為市民提供更多元的購物、娛樂選擇，期待這次合作成為基隆市發展的嶄新契機，為市民帶來更高品質的消費空間與選擇。

微風開發總統理高銘頂表示，微風集團創辦人廖偉志是基隆人，生前一直希望有機會回到故鄉。高銘頂強調，這也是微風集團走出台北市的第一個案子，該集團將投資至少2.5億元進行東岸商場及地下停車場改造，與市府合作共同打造新的地標。

高銘頂指出，新商場命名為「微風東岸」，商場風格將介於高檔精品百貨與現有商城之間，未來將透過改進及調整，提升檔次。商場的改造不僅專注於外觀，還將著眼於商場的內涵。微風集團承諾在營運過程中，將商場劃分為零售、餐飲、以及娛樂區域，以提供更多元的消費體驗。

民眾擔心在微風改造期間，會讓東岸商場及停車場長期停業，高銘頂表示，該公司將會採用「分區整改」方式，進行商場及停車場的規畫及升級，以確保能夠正常營運。在停車場部分，微風將會針對改善停車場通風系統、升級照明設施、重新鋪設地板，以提升停車場的整體品質、打造更舒適的使用環境。

即將就任立委的議員林沛祥表示，對於基隆市民而言，這次合作將為他們帶來更便利、豐富的購物和休閒體驗。同時，新商場的打造將提升東岸區域的整體形象，吸引更多遊客及投資，為基隆市帶來經濟上的良好發展，在此特別對謝國樑市長率領市府團隊招商成績表達高度肯定。