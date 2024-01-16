新竹通APP預計第4季上線 議員關心介面規劃、個資保護

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竹市政府編列預算建置新竹通APP，預計在今年第4季上線，市議會16日開第11屆第7次臨時會，由市府行政處報告新竹通目前設計及規畫等，多位市議員也針對新竹通未來服務功能、使用者介面規畫設計及個人資料保護機制等議題提問。

市府行政處長吳皇昇赴議會報告新竹通規畫，他指出，在人手一機的時代，對民眾而言，辦理業務仍要利用網頁或現場辦理十分不便，竹市過去智慧科技應用稍嫌薄弱，盼今年能加強數位基礎建設。

吳皇昇指出，除了原有的數位身分識別服務外，更新增規費繳納、圖書借閱、市政陳情、1999客服、公車及停車動態、個人化訂閱、推播通知等便民服務，預計今年第4季上線，提供市民更便利的數位服務體驗。

吳皇昇也說，市府現階段已完成新竹通「使用者體驗UI／UX規劃」期中研究，透過使用者及利害關係人訪談、問卷等方式分析歸納，而在介面設計方面，以使用者為導向之App頁面架構雛形及介面設計規範，確立新竹通視覺風格統一性及操作流程便利性。

市議員劉崇顯說，過去台北通包含個資揭露、市政服務綁定單一管到等爭議，希望都要避免；市議員劉康彥也表示，他支持推動新竹通，但也強調未來市府提供的公共服務，不能「綁定」新竹通才能使用，對有資訊落差，或在意隱私的市民，都應保障原有的、多元的申請方式。

市議員田雅芳也指出，市府整合服務仍有缺失，希望未來要確實整合，不要民眾用了新竹通又得去找其他單位；市議員林彥甫則要求謹慎使用APP推播功能；市議員吳旭豐也提醒，APP應要以市政服務為主，勿淪為市府宣傳工具；市議員宋品瑩則建議，可提供重大工程進度資訊。

市議員廖子齊則強調法律授權的重要性，目前中央法令未定，但包含個資應用，會員要提供多少資訊才能申請服務等，數位足跡的應用範圍等，在個資保護部分應要提早因應、防範；市議員張祖琰則指出，使用者友善是關鍵，應設計字體放大等功能，方便長輩使用。

吳皇昇回應，原則上個人化的訊息只有個人能知道，而在申請服務時，市府會鼓勵使用，但絕不會限制市民只能用新竹通，既有的傳統臨櫃等模式也會保留，雙軌或多軌進行，新竹通只是提供市民另一更便利的選擇。

另，有議員擔心新竹通變成宣傳工具，吳皇昇則說，新竹通並不會是宣傳的工具，而是個人化服務，至於個資保護部分，市府今年也將成立智慧城市和資料治理委員會，由外部專家學者協助檢核新竹通所需相關個資，並導入相關資安驗證機制，確保資訊系統機密。

行政處也補充，新竹通將嚴謹恪守個資使用最小化，以民眾自主提供為原則，取得最小所需之資料，會員註冊時將清楚說明個資項目、使用範圍、保存期限等，民眾未來註冊後可依據個人意願，於線上申請取消註冊並刪除個資之請求，一切依照中央個資法規辦理。