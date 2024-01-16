騰龍生祥瑞「橡木桶洋酒」限定酒禮迎春賀辰年

農曆春節送禮旺季到來，為了全方位滿足市場的送禮需求；「橡木桶洋酒」推出百款世界級限量酒禮，而被視為吉祥象徵的生肖主角「龍」，也以嶄新風貌化身多款頂級珍釀與消費者見面，其中橡木桶洋酒代理的「英國勞德22年白金/25年黑金雪莉蘇格蘭威士忌龍年限定版禮盒組」，瓶身以騰龍為形象的手繪藝術設計，搭配精緻質感的同款堅固禮盒，華麗大氣、氣宇軒昂，絕對是贈送長官、長輩的最佳首選。橡木桶洋酒同時也發表了全新代理、來自青島的「青島威士忌」。

春節送禮是國人聯繫情感、表達感恩的重要時分，體面時尚兼具收藏價值的洋酒更是年節禮盒中最受歡迎的選擇。今年橡木桶特別集合旗下的世界名酒設計百款禮盒，價位帶自數百元的精選超值酒禮到百萬頂級尊榮酒禮一應俱全，方便公司行號或個人依預算消費選購。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，向來上市就搶購一空的知名威士忌品牌限定禮盒，相較起其他通路，橡木桶洋酒有堅強的代理實力與足夠的庫存量，即便是產量短缺的情況下，依舊能讓消費者搶先預購收藏；亦可依需要加購禮盒組成獨具個人風格的客製化酒禮，更有最專業的門市人員打點送禮大小事。

此外，擁有多國特色酒款獨家代理權的橡木桶洋酒，能讓消費者找到多樣與珍稀的酒禮選擇！比方集結法國頂尖釀造工藝，擁有「波爾多第一品牌」美稱的「摩當卡地Mouton Cadet」；由菲利嬪女爵創立、結合寶龍菲力浦釀酒實力與智利葡萄園多元化的「愛司庫達Escudo Rojo」；獨特風味絕無僅有、全球唯一獲准在赫雷斯熟成的蘇格蘭威士忌「NOMAD諾曼」；號稱加拿大國寶、觀光客瘋狂掃貨的「雲嶺冰酒Inniskillin」；以濃郁豐饒的風味聞名亞洲、擁有溶化身心奢侈香氣的「日本贅澤梅酒」等，每一款都是極具品牌特色的優質禮讚，無論送禮私藏，還是聚會搭餐都能一應俱全，在欣賞品味之時，也能由衷表達出送禮人的真摯情意及不凡的品味哲學，再搭配超優惠的新春特價，讓新年新氣象迎接滿滿的祝福。

而來自於中國的「青島威士忌」，袁德珮如此形容「經過多年的沉寂之後，讓眾多威迷期待著的中國威士忌，擁有不讓蘇威、美威專美於前的非凡野心。青島威士忌帶來的全新三個系列皆不同凡響，即將震撼威士忌市場！」

袁德珮指出，1912年，德國商人克勞克將製作威士忌的獨門技術，從歐洲引進中國；利用德國橡木桶，按照傳統的發酵工藝，在青島釀製出優質的葡萄酒、也生產了亞洲第一瓶威士忌──自此開啟了中國威士忌的新紀元，更影響了日本威士忌的演進與流變。之所以選擇青島建立威士忌酒廠，源於其獨特的地理位置和深厚的海洋文化：青島地處北緯35.35度，面朝大海，對於釀造威士忌有得天獨厚的條件。酒廠於1938年經日本接管，並沿用德國人的嚴謹風格持續生產威士忌。其後於2005年，青島華東的葡萄釀酒廠將其收購，在中國掀起了「國產酒」的品酩熱潮；於2005年重啟蒸餾，於今年創廠111週年之際、正式於國際亮相。

目前「青島威士忌」發表了三款，其中「青島威士忌-百年經典」使用波本桶及蒙古櫟橡木桶，嗅聞有青草、東方檀香、青蘋果的香氣，更有蜂蜜的氣質。口感洋溢水果的愉悅風情，尾段有些微可可及煙燻氣質，留下的尾韻溫暖兼有水果硬糖的調性；「青島威士忌-雙桶甄選」則使用卡本內蘇維翁紅酒桶及蒙古櫟橡木桶，豐滿的水果香氣讓人著迷，口感強勁、濃厚而不失其複雜度，優雅的水果乾與巧克力的氣質使口感更加絲滑順口。餘味悠長，當中的一絲奶油香使人驚喜萬分。「青島威士忌-大師甄選」選用國際屢獲大獎的華東珍藏莎當妮桶桶陳，使酒體在原有檀香特徵的風味上更添了清甜的乾果、紅棗與果醬氣息，層次繁複且變化多端，餘韻綿長並讓您回味無窮。

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