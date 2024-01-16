半導體設備廠京鼎傳公司網站遭駭客入侵挾持

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半導體設備大廠京鼎（3413）今（16）日傳出公司網站遭駭客入侵，駭客集團更直接在網站上威脅京鼎，若置之不理會將客戶資料公開，對此，京鼎並未否認此情況，僅指出公司正討論處理中，若有需要將視情況對外說明。

京鼎是鴻海集團旗下子公司，主要經營半導體前段製程設備及相關模組，今日傳出京鼎網站被駭客集團挾持，駭客還直接在網頁上留下訊息表示，該駭客集團已拿下京鼎的客戶資料，如果京鼎不付錢，那麼客戶的所有個人資料都將被公開在網路上，並將會摧毀京鼎所有的資料，而且這些資料將不能恢復，這恐怕會讓員工失去工作。