竹東轉運站停車場完成 楊文科宣佈：免費停車1年

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縣府興建完成竹東轉運站地下停車場，已委託物業保全24小時監控管理，將於19日試營運，縣長楊文科16日到現場勘察，了解停車場動線安全及環境衛生，放送新年利多，宣佈開放民眾免費停車1年！

楊文科指出，轉運站樓上規畫南區婦幼服務館、竹東戶政事務所、竹東地政事務所及稅務局竹東分局等4個縣府附屬單位辦公廳，及轉運站旁的竹東鎮行政中心將接續展開興建，毗鄰的竹東客家化大禾埕也預計春節後決標，翻轉帶動竹東繁榮發展的計畫將會一一落實。

交旅處長戴志君表示，竹東交通轉運站暨地下停車場工程經費3.8億餘元，中央補助1.8億餘元，興建地上一層多功能竹東交通轉運中心，設置10個大客車轉運月台與候車售票大廳等服務設施，將整合國道、公路客運及觀光接駁車，呼應溪北高鐵站區，成為溪南的運轉核心。

竹東轉運站停車場導入綠建築及智慧建築理念，取得台灣建築中心綠建築及智慧建築合格標章，榮獲「縣府第三屆金竹獎」、「110及111年友善優良工地」、「112年國家卓越建設獎」規畫設計類特別獎等多項獎項的認可。

戴志君說，先行開放使用地下停車場，將提供251個停車位，其中包含8個電動車位、27個預留電動車位、6個婦幼車位及6個行動不便車位，在免費停車階段電動車位，還未提供充電設備，請停車民眾注意。

楊文科視察竹東轉運站停車場，竹東鎮長郭遠彰及竹東民代多到場，楊文科宣布從19日起試營運1年，讓民眾免費停車，讓竹東地方人士都稱讚！

戴志君指出，為維護竹東轉運站停車場安全，縣府請竹東警分局設置巡邏箱，定時巡視周邊場域，也委託物業保全24小時監控，進行出入安全及環境衛生的管理，讓民眾停的安心。