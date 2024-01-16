《期貨》期貨交易連4年突破3億口 期交所今年續推新品、制度

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【時報記者郭鴻慧台北報導】台灣期交所113(今)年計劃將推出客製化台指選擇權、微型契約、夜盤股票類商品標的也將增加，並研議納入ETF選擇權與個股選擇權可行性，並規劃建置期貨市場大數據平台。另外，在結算方面，優化店頭集中結算機制、提供交易人多種風險資訊。

臺灣期貨市場112年交易量達3億2,464萬4,847口，日均量達135萬8,347口，交易量連續4年突破3億口。由於臺股現貨市場全年度呈現上漲走勢，交易人利用期貨市場避險需求減少，導致期貨市場交易量減少，較111年3億8,446萬8,497口減少5,982萬3,650口，減少15.6%。不過整體法人參與仍與111年相當，達51.89%。

112年臺灣期貨市場四大主力商品依序分別為：臺指選擇權、小型臺指期貨、個股期貨及臺股期貨。其中以個股期貨表現持穩，日均量218,521口；其他3項商品日均量分別是：臺指選擇權日均量737,544口、小型臺指期貨日均量247,484口、臺股期貨日均量138,628口。

期交所1月先推出客製化小型臺指期貨，交易人可彈性選擇到期日以因應市場波動變化；第二階段將規劃推出客製化臺指選擇權，交易人可自訂到期日及履約價格，以與投資組合部位密切搭配控風險。

至於微型商品，考量全球主要交易所皆有微型契約，滿足小額交易需求，期交所亦將就現有商品評估推出微型契約，讓交易人建構更多元投資組合，精確規避現貨市場風險。

在交易制度方面，期交所在在1月將台積電期貨及小型台積電期貨納入夜盤交易，以吸引外資參與，強化我國資本市場競爭力。未來將再適時增加夜盤股票類商品標的，及研議納入ETF選擇權與個股選擇權可行性。

規劃113年建置期貨市場大數據平台，揭露期貨市場交易樣貌，包括提供交易人簡單易懂、方便運用之期貨市場指標，以及分析期貨市場交易人行為，提供夜盤數據分析，多面向解構夜盤交易。