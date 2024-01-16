台彩春節加碼9.7億元 刮刮樂頭獎2000萬元史上最強大

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台灣彩券16日宣布新春限定刮刮樂新品及春節加碼總獎金9.7億元，要與彩迷喜迎金龍年；台灣彩券總經理謝志宏表示，電腦型彩券加碼總獎金9.7億元，創近7年最高，也是史上第二高，最受矚目的大樂透連開19天， 創下史上最長連續開獎天數紀錄，加碼360組100萬元的「春節大紅包」獎項，讓彩迷連續19天一次對中億元頭獎、又有中百萬獎項的雙重機會。

刮刮樂「2000萬超級紅包」每張售價新臺幣2000元，頭獎2,000萬元共8個、二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，三獎100萬元多達1000個，較去年增加150個百萬名額，總獎項、總獎金皆刷新紀錄，堪稱史上最強刮刮樂。

台灣彩券表示，中獎率100％「金龍獎」、新春應景主題「金龍報喜」、「攏好運」、「幸運紅包」4款刮刮樂同步發售，共5款刮刮樂新品總獎項超過2347萬個，總獎金逾199億元，總獎項、總獎金均為歷年單次發行最高；「威力彩」2月5日當期頭獎加碼2億元，「BINGO BINGO賓果賓果」2月2日起連續17天獎金加碼

謝志宏攜手台彩春節代言人LuLu黃路梓茵揭曉新春限定刮刮樂新品及春節加碼內容；今年春節加碼不僅端出高額加碼，加碼時間也拉長，謝志宏預估，可帶動電腦型彩券買氣，業績較平常增加約58億元，而立即型彩券因2000元面額的發行量增加，業績預估增加20億元至30億元。