大學學測20日登場！苗縣考生1496人 19日開放看考場

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大學學科能力測驗將在1月20日至22日一連三天舉辦，苗栗考區由國立聯合大學承辦，苗栗考區在國立苗栗高中設立45間試場含3間身心障礙特殊考場，今年考生1496名，比上次1680名減少184名考生。聯合大學提醒考生，務必要先行確認考場位置以及座次，避免考試時因交通問題或一時緊張找不到考試教室。

今年學測為期3天，考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會及自然共6考科，其中國文考科分為兩節施測，分別為「國語文綜合能力測驗」、「國語文寫作能力測驗」。各節考試時間為：國綜、國寫各90分鐘；英文、數學A、數學B各100分鐘；社會、自然各110分鐘。

苗栗考區總幹事、國立聯合大學教務長韓欽銓表示，學測開放查看試場時間為19日下午2點至4點，開放時間截止後即關閉試場，各考區將進行試前檢查與準備。

他也提醒考生務必依開放時間前往查看，並熟悉相關的交通路線及所需花費的時間。同時呼籲考生，考試當天請勿攜帶手機入座應試，若需攜入試場內則務必放置「臨時置物區」內，並確實將手機完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能），絕對不可以隨身攜帶或放在抽屜裡，一旦發出聲響都視同違規，依違規處理辦法扣減成績。 因應冬季氣候變化，規劃開放試場冷氣措施，考量極端氣候情形造成各地區可能溫度變化不同，已規畫將依據交通部中央氣象署「鄉鎮市區」天氣預報資訊，若各考（分）區所在鄉鎮市區於考試當日上午／下午預報溫度達28度以上，將於上午／下午開放試場冷氣服務，試場冷氣溫度以設定攝氏26到28度為原則。

考試當日，一般考生應試可自主佩戴口罩。若考生屬新冠肺炎篩檢陽性或確診，依據衛生福利部「新型冠狀病毒篩檢陽性民眾自主健康管理建議」，外出與應試時請全程佩戴口罩，並請至原編配考（分）區試場應試。若考生有發燒或呼吸道症狀，應試時建議佩戴口罩；若有持續咳嗽、因呼吸道症狀而擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答時，試務人員將安排調整至備用試場應試。