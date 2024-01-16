提前迎接農曆春節 廣興國小「12生肖」上街報喜跟長輩拜年

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農曆春節即將到來，高雄市美濃區廣興國小為讓學生提早感受春節氣氛，學生們今天裝扮成「12生肖」，在社區圓環老榕樹下，以客語唸唱吉祥話跟長輩拜年，敲打樹下的八音打擊樂器報佳音，希望用喜慶方式來迎接新的一年。

廣興國小附設幼兒園的幼童裝扮成12生肖，手拿龍年吉祥掛飾到街上以客家話與大家拜年，不少路過的社區民眾駐足與孩子打招呼，連2樓的長輩也在陽台與大家互動說：「真有過年的氣氛」。

「12生肖」來到社區圓環老榕樹，以客語唸唱吉祥話跟長輩拜年，敲打樹下的八音打擊樂器，好不熱鬧，回到學校，更邀請退休主任黃榮和分享前庭大葉欖仁老樹下（涼扇樹）的學習故事，與孩子一起探尋廣興曾經的美好記憶。

老師帶領學生於燈籠下方掛上自己的期許與吉祥話的祈福卡，當大家的燈籠一起懸掛在川廊時，學生們直呼好漂亮、好喜氣。

校長鍾一哲表示，廣興庄過年期間都會彩繪燈籠並提燈踩街，今年廣興國小全校的學生試畫燈籠，看著鏡子裡的自己，將自己看見的自己畫在燈籠上，邀請善於寫書法的退休主任楊萬虎返校，幫每一位學生寫上一個自己期待未來一年的代表字，將之張貼於自己的燈籠上。

12生肖熱熱鬧鬧地回到學校後，與一、二年級的學長姐同坐於前庭的欖仁樹下，一邊乘涼，一邊聽著黃榮和分享廣興國小學生的小故事，讓全體學生提早在校園感受濃濃春節味。