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橘色惡魔寄來手寫中文信 小綠綠：期待未來再相逢

  • 中時即時 蔡佩珈
「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部特地寄來手寫感謝信，寫下「我們愛北一女」、「想再次前來」等動人話語，北一女中樂儀旗隊也手繪、手寫全日文卡片回寄，表達感謝。（北一女中提供／蔡佩珈台北傳真）
「橘色惡魔」日本京都橘高校吹奏部特地寄來手寫感謝信，寫下「我們愛北一女」、「想再次前來」等動人話語，北一女中樂儀旗隊也手繪、手寫全日文卡片回寄，表達感謝。（北一女中提供／蔡佩珈台北傳真）

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北一女中去年120周年校慶，邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部到校，與北一女中樂儀旗隊以表演交流。校方表示，「橘色惡魔」特地寄來手寫感謝信，寫下「我們愛北一女」、「想再次前來」等動人話語，北一女中樂儀旗隊也手繪、手寫全日文卡片回寄，表達感謝。

去年北一女中校慶表演，由北一女中樂儀旗隊打頭陣，儀隊搭配樂旗隊演奏曲目及旗隊揮旗動作，展現拋槍、轉槍及雙人槍法，並排列出菱形、圓形、方形組成的定點及穿梭隊形，最後排列「TW」字樣收尾。

京都橘高校吹奏部98名學生則壓軸表演《Uptown Funk》、《The sing》、《My Way》等8首曲目，其快速變換隊形、整齊劃一腳步，也引起現場觀眾、學生熱烈鼓掌、歡呼。

北一女中表示，這場演出讓學校與京都橘高校吹奏部，留下了難以忘懷的美好回憶，讓學校更加深感謝意，師生更在去年最後一個上班日收到京都橘高校吹奏部成員的信函，信封繪製極具創意的「兩校隊服」，裝有以流利中文書寫的小卡片，寫著「我們愛北一女」、「想再次前來」等動人話語。

北一女中表示，京都橘高校吹奏部溫馨的感謝之意深深打動全校師生，北一女樂儀旗隊隊員也非常懷念京都橘高校同學，因此回寄手繪卡片，並用全日文書寫小卡片，表達滿滿的感謝與懷念，也期待未來有機會再相逢。

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