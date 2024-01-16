《金融》美債殖利率下滑 掌握降息前甜蜜買點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】通膨預期降溫使美國公債殖利率近期普遍滑落，中租投顧總經理蘇皓毅表示，投資人宜把握聯準會啟動降息前買點，賺取債券價格上漲創造的資本利得，建議投資人宜優先布局中、短存續期間的債券，較積極投資人則適度配置具「存續期間」槓桿優勢的長天期債券。

美國聯準會官員認為利率已達高峰，預期今年將啟動降息，並重申在通膨明顯走低前，利率仍需維持在高點一段時間。而紐約聯邦儲備銀行最新調查顯示，2023年12月消費者對未來1年的通膨預期自3.4％降至3％，為2021年1月以來新低。

蘇皓毅表示，債券投資具有風險較低，配息穩定等優勢，適合追求穩定收益的投資人，看好2024年債市有望喜迎春燕的投資人，宜把握聯準會啟動降息前買點，不僅能參與10多年難得一見的債券殖利率高點，還能在降息循環中賺取債券價格上漲創造的資本利得。

考量利率長期維持高檔，對企業獲利衝擊後勁仍強，蘇皓毅建議投資人宜優先布局中、短存續期間的債券，較積極投資人則適度配置具「存續期間」槓桿優勢的長天期債券，雖然長債波動風險較高，但資本利得也相對可觀。

蘇皓毅強調，龐大的消費動能仍將支撐美國經濟，未來經濟大幅衰退機率不高，市場普遍預期美國經濟今年將軟著陸，屆時債券違約率可能會攀升。建議投資人首選投資等級債或平均信用評等較高的複合債為核心資產，以「高品質」因應利率政策可能轉向與債市變化。

而目前多數銀行及券商雖有提供海外債券交易服務，但最低門檻為5000美元，且海外債券市場對一般投資人而言難度較高，使大多數投資人仍更偏好透過「債券基金」來參與債市投資機會，不僅有專業經理人操盤、持有的債券標的更分散，投資門檻也較低廉。

中租投顧表示，全台首家線上基金超市「中租基金平台」提供逾3450檔基金，其中債券型基金有1161檔，類型相當多元，無論單筆、定期(不)定額申購門檻，皆為新台幣3000元起，投資門檻較低連。

對於手頭資金較充裕的投資人，中租投顧建議以「債券基金」做為「母基金」，搭配「股票基金」做為「子基金」，透過中租母子鎖利GO自動循環投資機制，更有機會加速養大資產，且至2024年底前全站基金可享申購「0手續費」優惠。