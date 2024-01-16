因華府禁售與消費疲弱 中國去年半導體進口銳減

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由於華府對中國頒布晶片禁售令加上中國消費疲弱等多重因素影響，去年中國積體電路（IC）進口數量和金額均大幅下降。

中國媒體第一財經14日報導，中國海關總署官網公布的最新數據，2023年中國累計進口積體電路4,795億顆，較2022年降10.8%。

至於進口金額3,494億美元（約新台幣10兆9,920億元），較去年同期下降15.4%。此外，2023年中國二極體和類似半導體組件進口量也下降23.8%。

業內人士分析，中國積體電路和半導體設備進口疲軟，反映2023年全球經濟逆風，特別是中國智慧型手機和筆記型電腦銷售疲軟等。

不具名晶片企業管理人說：「一方面是低階消費性電子晶片需求的疲軟，另一方面是需求較大的高階AI晶片的禁售，兩個主要因素導致了去年中國晶片進口量的急劇下滑。」

不過研究機構Gartner分析師盛陵海分析：「從2023年行業整體的表現來看，PC、手機等電子產品的晶片庫存已經消耗得差不多了，2024年會帶動行業進一步實現復甦。」

研究機構Informa Tech Omdia半導體研究總監何暉也持相同觀點。她說：「從消費端來看，2024年電子消費和手機預計都會好於2023年的表現，存儲晶片也出現了漲價的趨勢。」

若干機構統計，中國本土半導體廠商2023年產能年增12%，達到每月760萬片晶圓的產能，預計2024年產能年增13%，達到每月860萬片晶圓。

另據IC研究公司TrendForce近期的報告，中國目前正營運中的半導體晶圓廠有44家，22家闢建中，預測到2024年底，32家中國晶圓廠將擴大28奈米，以及更舊的成熟晶片產能。

TrendForce還預測，到2027年，中國成熟製程產在全球的占比將從2023年的31%增加到39%，如果設備採購進展順利，還有進一步成長的空間。