7歲女童感染流感急性壞死性腦病變 發病5天病逝

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國內流感疫情持續升溫，不僅就診人次創近10年同期新高，上周重症新增人數更是這個流感季以來最高，其中包含1名7歲女童，感染流感併發少見的急性壞死性腦病變，發病5天病逝。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉在今天下午記者會表示，據統計，今年第2周門急診類流感就診人次為12萬7,229人次，近期呈上升趨勢，甚至是近10年同期最高；上周新增42例流感併發重症、新增11例死亡病例，年齡介於未滿10歲至90歲以上，其中8例未接種疫苗。

疾管署副署長羅一鈞表示，流感疫情處高原期已近高峰，B型流感持平仍未超過A型流感，流感新增重症及死亡人數都創近期新高。原本擔憂今年流感疫情會超過2016年霸王寒流單周近20萬就診人次，但目前趨勢和緩，預估春節前達最高點，單周落在13萬至15萬人次。

疾管署防疫醫師林詠青說明，上周最小死亡個案是1名居住在北部的7歲女童，無潛在疾病，去年10月初曾接種本季流感疫苗，今年1月初開始出現咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，後續症狀沒改善，迅速就醫，流感快篩確診，開立流感抗病毒藥物，返家休養。

林詠青表示，返家後女童開始出現步態不穩，當晚全身痙攣、發燒攝氏40度以上，緊急送至急診，檢查發現腦水腫，研判感染流感併發腦炎，收治加護病房，開立抗病毒藥物、抗生素及抗腦壓等藥物治療，但症狀持續惡化，診斷為病程少見的急性壞死性腦病變。

林詠青指出，女童血氧濃度持續降低，甚至不能自主呼吸，住院第4天因流感併發重症急性壞死性腦病變過世。女童是本季首例兒童流感腦炎病例，小孩子腦炎風險比長者更高，疫苗保護力非百分之百，再加上急性壞死性腦病變病況變化快速，即使積極治療，仍有7成死亡率。

羅一鈞表示，據統計，國內本季流感疫苗已接種640萬人次，還有17.3萬劑可供施打。提醒未滿9歲初次接種流感疫苗的首打族，需間隔4周接種第2劑疫苗，獲得足夠保護力，15萬名已接種流感疫苗的孩童，尚有5.9萬人未接種第2劑，呼籲家長儘速帶孩子接種第2劑。