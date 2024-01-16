丹佛斯iC7-Automation變頻器提高啤酒廠生產效率

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

Brasserie Caulier是一家比利時啤酒製造商，多年來其Péruwelz啤酒廠的裝瓶生產線始終採用VLT® AutomationDrive FC 302變頻器。日前在合作夥伴Legendre Conveyors與丹佛斯的通力協助下，新的生產線輸送帶改用高效的iC7-Automation變頻器幫助啤酒廠有效提高生產效率與實現減碳目標。

為了提高能源使用效率，Brasserie Caulier決定將沸騰過程中所釋放的熱能收集起來，以往這些熱能都流失了。該專案目標是收集和利用所收集的熱能以作為全年供暖之用。為降低用水成本，短期目標是將每公升啤酒生產的用水量由7公升降至4公升。針對輸送系統和裝瓶生產線，需將額定輸送能力提高至每小時2萬瓶，並且優化輸送帶的運行效率與減少碳足跡。

為幫助客戶達到脫碳目標，Legendre Conveyors特別設計了結合iC7-Automation變頻器與VLT® OneGearDrive齒輪馬達的節能機組以優化輸送帶的運行效率。此外，該專案並採用12台iC7-Automation (0.55 kW)變頻器來控制輸送帶的感應馬達。

在丹佛斯傳動團隊的支持下，Legendre Conveyors於2022年6月開始對新裝瓶生產線進行調試。iC7-Automation可透過 MyDrive® Insight軟體輕鬆進行編程，供電電壓和馬達連接器的位置也比以前更為理想，經過優化的控制面板也提升了用戶的使用體驗。與VLT® AutomationDrive FC 302相比，用於通訊迴路的整流二極管已經過改善。兩款變頻器的安裝孔尺寸皆相同。

新一代丹佛斯iC7-Automation變頻器具備高可靠性和靈活性，可滿足廣泛的應用需求，因此深受Legendre Conveyors青睞，他們對於變頻器品質、實際性能及確保設備長時間的穩定運行深具信心。點擊此連結閱讀全文: https://bit.ly/Danfoss-iC7-Automation-Legendre