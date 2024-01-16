張善政改善周邊人行道 桃園龍岡圓環行人更安全

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桃園市中壢區龍岡圓環為龍岡地區重要地標，一旁龍東路部分路段昔因軍營圍牆，導致人行道阻斷，無法延續通行路徑。市府經跨局處協調，軍方同意將圍牆退縮，養護工程處花費280萬元施作南北側路段實體人行道，其中南側已完工。桃園市長張善政今視察表示，盼逐步完善龍岡圓環周邊人行道，且文化局也準備著手改造活化圓環附近館舍，相信再過1年，龍岡圓環會變得非常不一樣。

龍岡圓環位於龍岡路、龍東路、龍南路交會處，養工處考量行人通行需求，跨局處辦理會勘，評估合適設置地點、討論所有權及後續維管問題，同時調查軍方與地方需求，規畫設計人行道與相關綠美化空間，並協調進場時間。

改善工程分南、北2階段施作，其中南側段長度約80公尺，工程總經費約280萬元，自去年9月底施作，已於去年底完工，改善項目包括設置路口雙色溫路燈，讓行人更容易被看到，拆除軍方圍牆並保留既有植栽，並舖設實體人行道。

張善政表示，龍岡圓環為中壢、平鎮別具歷史特色與意義的重要地標，今視察已完工的南側工程，不一定要花大錢，但要做有感的工程，接下來還有後續工程要接力施作。圓環周邊有些館舍，文化局已著手準備改造活化，相信再過1年，此處不僅是有了人行道，相關館舍活化後，保留並發揮在地歷史記憶，龍岡圓環會變得很不一樣。

養工處指出，另於北側段規畫人行道長度約57公尺，預計將於今年度施作，工程總經費約220萬元，同樣將圍牆退縮新設人行道，農曆過年後將開工。

養工處提到，因龍東路人行道遭阻斷且龍南路僅有部分騎樓，並無完整行人通行空間，經養工處、文化局、中壢區公所、平鎮區公所及軍方跨局處多次協調，未來將合作完善龍岡圓環周邊行人環境，除於龍東路建置實體人行道外，今年也將於中壢區前寮段1956-7地號土地規畫綠美化工程並配合新設步道銜接至龍福路，提升整體龍岡生活圈品質。