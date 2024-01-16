中友藝術季辦交響音樂會 獨家聯名貓貓蟲咖波推福袋

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喜迎農曆春節的到來，中友百貨舉辦壓歲檔期搶市！其中，舉辦多年的中友藝術季即將開鑼，今年再度邀請國內知名交響樂團-風動室內樂團舉辦新年音樂會，以及百貨獨家與熱門IP貼圖明星-貓貓蟲咖波推出龍年福袋，還有滿千送點實質回饋，搶攻辦年貨、添行頭商機！

中友百貨副店長王勝豐表示，舊年尾、新年頭，民眾開始採購年貨、規劃新年走春，中友推出滿千贈點、會員獨享禮等豐富優惠活動，並邀請知名交響樂團-風動室內樂團舉辦新年交響音樂會。

王勝豐說，該樂團近期榮獲「2023桃園傑出演藝團隊」殊榮，與中友百貨是第三度合作，精彩的演奏獲得好評，為滿足更多樂迷的心願，再度邀請風動室內樂團為中友藝術季增添光彩，中友特別捐贈音樂會票券總收入10％予陽光社會福利基金會，善盡企業社會責任。

同時，每年春節必買的中友福袋，今年特別與Line貼圖明星貓貓蟲咖波合作，總共推出二款共500份，讓更多會員可以購得好彩頭。

中友藝術季將於2月24日元宵節展開2天共4場的演出，由風動室內樂團帶來12首高規格曲目，有宮崎駿精選-天空之城、鄰家的龍貓…以及經典電影精選-悲慘世界、馴龍高手等等，都是大家耳熟能詳的經典曲目，33人大編制旋律悠揚、氣勢磅礡，以震撼人心的演奏開啟新年新篇章！

中友百貨表示，1月18日起開始贈售票，可至中友百貨B棟13F贈獎中心及年代售票系統購票，單人票500元、2人套票900元、4人套票1700元；活動期間持中友APP於百貨店內當日消費累積滿5000元，可獲贈票券2張，每日每ID限贈4張，贈完為止。

此外，看準民眾採辦年貨商機，中友百貨1月18日起舉辦壓歲特賣，當日消費滿5000元，除可兌換2張交響音樂會門票外，還可獲得家族點數400點、信用卡刷卡禮100元商品禮券，還可以兌換中友限定紅包袋等多重好禮。

1月19日起推出2024新春福袋預購，今年特別與Line貼圖最受歡迎排行No.1的「貓貓蟲咖波」獨家聯名「好運龍賀福袋」，外箱使用獨家20吋咖波行李箱，限量200只，每袋獎值超過8888元，當日消費滿3688元再加1880元即可購買，最大獎YAMAHA EMF全新電動機車、Waymax電動滑板車Lite-2豪華款、超級巨星自助式KTV尊榮饗宴歡唱4小時、自動洗碗機等好禮！

1月20日推出咖波驚喜袋，採用咖波多功能旅行袋，限量300袋，持中友APP於百貨店內當日不限金額消費，即可以888元購買，每袋獎值超過1888元，Nintendo Switch斯普拉遁3版夏綠地免裝備露營豪華／經典鐘型帳以及眾多可愛的咖波周邊，物超所值。