防肝癌 樂生醫授護肝訣竅

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

民進黨前主席施明德日前傳出肝癌復發進住加護病房，最終不敵病魔，於今天凌晨病逝，享壽83歲。根據癌症基金會顯示，雖目前B、C型肝炎已有藥物治療，但肝癌仍位居十大癌症死因中前五名，且每年因肝癌死亡的人數約在5至7千人之間，樂生療養院施玲娜院長籲民眾不可不慎！

施玲娜院長表示，由於肝臟表層沒有神經分布，發炎不會痛且大多數沒有症狀，若無產生嚴重併發症，民眾難以得知肝臟出現問題，因此又被稱為「沉默的器官」。

施院長指出，肝癌的發展是漸進式的，從慢性發炎、纖維化、肝硬化，最後出現腫瘤，而在台灣引起肝癌的主要原因，有6、7成是B肝帶原者、2成是C肝患者引起，其他病因還包括肥胖、酗酒、糖尿病、脂肪肝、食用受黃麴毒素汙染的食物（如發霉的花生）、家族史等，都是高風險族群。建議這些高風險族群，除腹部超音波檢查外，也要抽血檢驗(GOT、GPT、AFP)並定期回診追蹤。

施玲娜提到，曾遇有腹痛就醫的民眾，多年前健檢時已是B肝帶原者，卻未追蹤治療，直到有感時已無力回天，不僅確診為肝癌末期且很快就過世。因此她強調肝指數異常及B、C肝帶原者一定要定期追蹤，如有皮膚和眼睛發黃（黃疸）、極度疲勞、上腹部不適或腹脹及食慾不振等症狀，應盡速至醫院檢查，不要等到體重明顯驟降、腹水、下肢水腫、嘔心，甚至吐血才就醫，可能為時已晚。

並再三提醒民眾，脂肪肝是全球民眾普遍均有的現象，倘若未適當治療，將提高肝硬化、肝癌風險。欲預防肝病，除了定期篩檢外，日常的保健也很重要，體重控制、均衡飲食、規律運動、維持良好作息、避免高油及過量酒精。