元創國際獲獎 感恩餐會同歡

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專精建物外牆更新工程的元創國際實業公司，由於工法創新，施工迅速，被業界譽為「大樓的魔術師」。今年更獲得台北市政府頒發的「台北老屋新生大獎」--都市螢火蟲台北地下街Ｙ26出口更新設計，營造施工廠商最佳獎的元創國際實業公司，1月15日於福華飯店舉辦年終感恩餐會。

元創國際董事長朱炫吉表示，非常感謝業主，工程團隊的一起努力，讓元創這一年來有一張漂亮的成績單。

朱炫吉指出，通常需要外牆更新的大樓都有相當的歷史，讓舊大樓呈現新風貌是一場和時間賽跑的挑戰，通常工程期間必須整棟樓停業以利整修，工程團隊必須以最快速度完工，降低業主的等待成本。由於舊大樓通常無法提供原始設計圖，因此工程團隊必須搭鷹架或施工升降平台，逐層丈量畫出設計圖，經業主確認後才能施工，

元創國際 獲得台北市政府頒發的「台北老屋新生大獎」最佳獎。圖／業者提供

元創國際團隊不斷創新設計、採用快速安裝的系統工法，不使用傳統燒焊金屬骨架，改採掛式工法，在有限的預算中做好價值工程並完成任務，讓大樓呈現新風貌，成為業界美化大樓取經的典範。

此次感恩餐會，現場冠蓋雲集，包括立委蔡適應、李楚茵，台北市議會議長戴錫欽、國民黨智庫執行長周守訓、振興醫院院長魏崢、中國建經董事長鄭重、金鐘影帝李羅等貴賓，均親臨祝賀，對於元創國際董事長朱炫吉的經營績效，給予高度的肯定。

元創國際近幾年的代表作品，包括中開建設洲子街商辦帷幕大樓、全球人壽在中和商業大樓、三重的藍天大樓外牆金屬帷幕更新工程，台北市的同一飯店外牆更新工程，長虹建設的天蒼、天蔚、交響樂新建工程，華熊中興電工的敦南御所，亞昕國際的星空樹等。

朱炫吉希望未來新的一年，率領團隊賦予委託業主給予大樓全新生命，繼續創下「零公安，零客訴」的優秀紀錄。讓這些見證台灣經濟奇蹟的老建築，換上嶄新的風貌，能繼續與城市發展並肩同行。