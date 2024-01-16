外資狂殺14檔金融股逾萬張 逆勢買這檔4.1萬張最多

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【旺得富理財網 王順泉】總統大選結束後第2個交易日出現殺盤賣壓，台股今天大跌199.95點，收17346.87點，成交量3082億元。今天外資賣超451.08億元，投信買超0.78億元，自營商賣超31.28億元，合計3大法人賣超481.58億元。

外資狂賣台股，金額創2022年6月以來最大，金融股淪為重災區。賣超前2名為開發金3.4萬張、新光金3萬張，入列前10名者還有中信金、台新金、國泰金、第一金等，總計有6檔。

此外，外資賣超1萬張以上的金融股還包括彰銀、元大金、合庫金、永豐金、華南金、臺企銀、富邦金、玉山金等，總計賣超逾萬張者達14檔。

存股族最愛的高股息ETF，00878、00929再度入列賣超前10名，分別減碼2.26萬張、2.03萬張。

法人表示，由於美元指數反彈、美國10年期公債殖利率重回4%大關，台幣連2天走貶，台股重挫，不但外資回歸行情落空，甚至還大舉賣超。不過，美元與公債殖利率反彈只是短期現象，今年聯準會降息基本方向預料不易改變，只是時間早晚問題而已。台積電法說會週四登場，市場對於今年半導體復甦已有共識，2024將是科技股業績成長年，對於台股短線震盪，不需過度悲觀。

外資今天買超上市個股前10名為：群創(3481)41954張、復華富時不動產(00712)9567張、正文(4906)4332張、星通(3025)3195張、國泰20年美債正2(00688L)2201張、奇鋐(3017)1771張、世紀鋼(9958)1754張、大聯大(3702)1657張、智原(3035)1144張、元大全球5G(00876)980張。

外資今天賣超上市個股前10名為：開發金(2883)34100張、新光金(2888)30712張、國泰永續高股息(00878)22609張、中信金(2891)20530張、復華台灣科技優息(00929)20368張、華邦電(2344)20343張、台新金(2887)20097張、元大台灣50(0050)17802張、國泰金(2882)16436張、第一金(2892)15803張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。