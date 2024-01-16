《國際政治》一觸即發 這個戰場更緊繃

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】朝鮮領導人金正恩15日宣布，因覺得礙眼，誓言要拆掉自己父親金正日，生前在首都平壤所興建的一座紀念朝鮮半島可能統一的巨大紀念碑。

金正恩在平壤最高人民會議（SPA）發表講話時，部分內容包括新年宣言，以及自己將要結束跟韓國大和解的政策等。最近幾周，朝鮮除試射彈道導彈外，也在與韓國邊境的北緯38度線附近，發射數百發砲彈。

除了疾呼要摧毀上述的統一紀念碑外，金正恩還表示，將廢除所有跟韓國合作的政府機構。同時，金正恩也稱韓國是自己主要的敵人，以及就是永遠的主要敵人。

政治專家指出，倘若金正恩父字輩以前所建的，主要象徵和平意義的建築物真被摧毀，表示過去幾10年以來的朝鮮中央政府政策，正一步步在改變。金正恩祖父金日成自1948年二戰之後建國以來，朝鮮就一直被金氏祖孫三代所統治。

其實，朝鮮與韓國雙方還是處於戰爭狀態，不過，兩邊早已宣布有一天會和平相處並將統一朝半島為終極目標。不過，金正恩最近的言論已偏離統一為目的，而是把韓國視為理所當然的敵人。

韓國智庫認為，從這個最新的講演來看，金正恩正在建立屬於自己的一統方式，打破自己父親與祖父的那一套政策，要拆除統一紀念碑就可看得出來。首爾梨花大學也表示，金正恩正向國內民眾發出強烈的訊號，也就是朝鮮的挑戰是外部因素所造成的。

這座被稱為國家統一三大憲章（Three Charters for National Reunification）的9層樓高拱門，橫跨在平壤與南北非軍事區（DMZ）之間，名叫統一公路（Reunification Highway）上，歷經兩年工程後，終於在2001年竣工。

三大憲章其中之一，就是國家統一應透過和平方式實現，而不是訴諸於武力。但金正恩卻表示，朝鮮不想要戰爭，但我們也無意避戰，爆發戰爭的危險性已加劇，如果發生戰事，朝鮮將用武力占領整個朝半島。

韓國在2023年初所發布的2022年國防白皮書中，首次出現過這樣的句子：朝鮮政權與軍隊都是韓國的敵人，這是過去6年來首次出現的。韓國總統尹錫悅16日也說，韓國政府不會被金正恩最新的威脅給嚇倒。

對朝鮮態度，較前幾任韓國總統更為強硬的尹錫悅表示，跟朝鮮有爭執主要是針對金氏政權，而不是朝鮮人民。韓國憲法規定，朝半島上所有韓國人一律平等，北方人民享有跟南方民眾相同的權利。