《財政》財政部台北、基隆關關務長 雙雙陞任

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【時報記者葉時安台北報導】關務署台北關表示，該關關務長方國賢於113年1月16日榮退，職缺由該關副關務長趙台安陞任；同日基隆關關務長陳世鋒奉財政部核定，調陞財政部關務署副署長，所遺職缺由基隆關第一副關務長張世棟陞任，關務署台北關、基隆關關務長交接暨宣誓典禮，由關務署署長彭英偉親自蒞臨主持。

台北關新任關務長趙台安於海關服務將逾38年，除長期在台北關服務，並曾擔任關務署關務資訊組組長、高雄關副關務長及台中關副關務長等職務，歷練完整，嫻熟空運、海運通關法令、實務及關務資訊業務，任職期間工作表現極為優異，對推動關務業務資訊化貢獻卓著，深獲長官及各界肯定。

關務署署長彭英偉嘉許台北關同仁努力達成便捷通關及邊境查緝等重要目標，也強調外在環境快速變遷，必須與時俱進，才能完成各種艱難的任務。期勉台北關同仁在新任趙關務長的帶領下，打造更優質安全的通關環境，賡續守護國境安全。 新任趙台安關務長致詞時表示，隨著邊境解封、國際旅客量回升及轄管倉棧持續擴建快遞貨物通關線，台北關人力將更為吃緊，在有限的人力下，更要以積極的態度來持續強化通關環境及查緝效能，並提出未來四項業務推動重點，其一便捷通關，建立更標準及透明化的通關流程，提供更好的通關服務。其次智慧查緝，導入科技查緝技術，強化查緝量能，以有效縮短通關時間，提升海關形象。其三培訓人才，強化人才培訓管道，以利實務經驗傳承。最後減少訟源，持續推動法規合理化，適時鬆綁法規。

而新任基隆關關務長張世棟，具有美國密西根州立大學應用統計研究所碩士學位，歷任我國常駐WTO代表團參事、關務署稽核業務組組長、關務署關務查緝組組長、台中關副關務長及基隆關副關務長等職務，不僅有豐富之行政歷練，更參與多項外交經貿事務。

張關務長表示，秉持署長的施政理念，朝著善用智慧科技查緝、提供智慧便民服務，以及建立安全透明制度等三大目標持續邁進。並在歷任首長奠定的良好基礎上，承先啟後，持續精進關務業務。同時提出「韌性(resilience)」二字與同仁共勉，希望同仁能培養正確工作態度，強化心理素質，勇於面對外部挑戰。