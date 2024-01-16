全台首創！朝陽科大波音777飛航情境模擬教室結合防災演練

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機艙冒煙、客艙失壓、甚至失火煙霧瀰漫，一發現有任何的客艙安全事項，客艙組員（空服員）就必須立刻依照飛安SOP，引導乘客依照狀況需求做出對應處置，不管是戴上氧氣面罩、做出迫降防撞姿勢，甚或是確保在90秒內安全疏散所有乘客等。這是朝陽科技大學斥資千萬以實體除役波音777機身打造的「飛航情境模擬教室」，可搭配火災火光模擬、火災煙霧模擬、客艙失壓模擬及客艙急速失壓煙霧模擬等系統，進行各種緊急情況的情境模擬。在打開客艙緊急逃生出口後，逃生滑梯也會充飽氣配合艙門的開啟進行客艙緊急逃生演練，十分逼真。

朝陽科大校長鄭道明表示，日航班機事故引發各界對飛安問題的重視，朝陽科大全新啟用的「飛航情境模擬教室」，不但導入飛安風險管理意識，更讓學子能身歷其境學習客艙實務，為全台首創結合飛航狀態情境式航空教育的特色專業教室。

B777-300ER客艙的「飛航情境模擬教室」，串聯「機場管制塔台模擬教室」及「實習國際航空站」，斥資7億打造的「朝陽校園航空城」，已成為培育航空菁英的重要基地。

朝陽科大飛行與民航人員技術系主任盧衍良強調，為了增加臨場感，飛航情境模擬教室模擬波音777客艙之燈光調控及佈景，並透過駕駛艙飛行模擬軟體，在每扇座位窗戶呈現機艙窗外即時情境。

此外，飛航情境教室不但可透過電腦設定從全球任意一座國際機場出發的各種航路及計畫降落的國際機場，同時搭建了模擬空橋，由模擬的航廈候機室走進客艙，未來更將進一步擴充建置實體波音777駕駛艙模擬機，結合訊號與客艙影像，達成前後艙組員同步實施訓練教學之目的，讓學生能真實融入飛航實境。

目前朝陽航空學院已擁有造價千萬的空中巴士A320全罩式飛行模擬駕駛機、B747-400固定式模擬機以及DA40模擬機等特色教學設備，並將持續購入DA42模擬機。航空學院院長江支弘表示，後疫情時代旅運需求大增，航空業人才炙手可熱，朝陽航空學院已與澳洲Airways Aviation、美國南伊利諾州大學、長榮航空、長榮航太、亞洲航空、華信航空、星宇航空、飛特立航空、安捷航空、威翔航空、漢翔航空工業及亞洲航空等建立合作機制，為國際航空產業人才首選。